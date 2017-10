London Calling. Depois de Veneza e Paris, Londres

Sheldon Adelson, presidente da Las Vegas Sands, anunciou na quarta-feira (madrugada de quinta-feira em Macau) que vai investir cerca de 1,1 mil milhões de dólares americanos para transformar o Sands Cotai Central num ‘resort’ inspirado em Londres. O projecto deverá ficar concluído dentro de três anos.

Depois de Veneza e Paris, Londres. A capital inglesa é a nova aposta de Sheldon Adelson para Macau. O magnata do jogo quer transformar o Sands Cotai Central num ‘resort’ com uma temática abertamente londrina, devendo a transformação custar aos cofres da Las Vegas Sands cerca de 1,1 mil milhões de dólares americanos.

Adoptando a designação de “The Londoner”, o complexo deverá apresentar alusões ao famoso relógio Big Ben, entre outros locais e monumentos de referência londrinos, escreve a Bloomberg.

Com a remodelação, o novo espaço vai ter capacidade para acomodar mais visitantes do que o “The Parisian” e o “The Venetian” juntos, disse Sheldon Adelson. O “The Four Seasons” irá contar com 295 suites novas, numa torre separada: “Ter três ‘resorts’ com temáticas focadas em grandes cidades europeias, com um grande leque de amenidades, é algo que irá fortalecer a nossa capacidade de marketing e atendimento ao cliente, para além de posicionar a nossa empresa numa rota de crescimento superior à do mercado local”, referiu o presidente da Las Vegas Sands.

Rob Goldstein, chefe de operações da Las Vegas Sands, considera que os resultados alcançados com o design do “The Parisian” e do “The Venetian” convenceram a empresa a desenvolver um novo projecto, focado no Big Ben e em outros monumentos londrinos: “Quando passamos pelo Parisian reparamos que é visivelmente deslumbrante, tal como o Venetian. É bastante atraente e faz com que as pessoas queiram entrar no edifício”, começou por dizer Goldstein. “Queremos alcançar o mesmo com o ‘The Londoner’. Queremos algo que represente a arquitectura e sentimento londrino com o Big Ben, e que faça com que as pessoas sintam vontade de entrar no edifício e explorar o seu interior”, acrescentou.

O chefe de operações da Las Vegas Sands advertiu, porém, para a possibilidade de “interrupções operacionais” devido à empreitada de requalificação do Sands Cotai Central. O gestor está contudo convicto, que “o resultado final para a empresa” vai compensar eventuais prejuízos: “Uma das coisas boas sobre Londres é que a cidade é icónica em tantas formas distintas, a nossa equipa irá divertir-se bastante a recriar isso. Iremos também alterar a temática dentro do próprio casino para se tornar em algo mais icónico”, acrescentou.

A Las Vegas Sands investiu já mais de 13 mil milhões de dólares em Macau, tendo sido a primeira empresa norte-americana a abrir um casino no território, em 2002.