Kim Jong-un felicita Xi Jinping pela reeleição para secretário-geral do PCC

O líder da Coreia do Norte felicitou o Presidente chinês pela reeleição como secretário-geral do Partido Comunista Chinês (PCC) e desejou-lhe sucesso, informou a agência noticiosa oficial norte-coreana KCNA.

Kim Jong-un transmitiu as suas “sinceras felicitações” a Xi Jinping pelo “êxito” do XIX Congresso do Partido Comunista Chinês, numa mensagem enviada na quarta-feira, na qual desejou ao líder chinês “um grande sucesso” na concretização dos objectivos que estabeleceu.

Em comunicado, o líder norte-coreano afirmou que o povo chinês iniciou a construção de um socialismo com características próprias, “numa nova era, sob as directrizes do Comité Central do PCC, com Xi Jinping no centro”.

Kim, que lidera o Partido dos Trabalhadores, partido único da Coreia do Norte, afirmou ainda que “as relações entre os dois partidos e os dois países se desenvolverão de acordo com os interesses dos povos de ambas as nações”.

A República Popular da China é o principal aliado da Coreia do Norte, mas as relações entre Pequim e Pyongyang atravessam um período de tensão, face à insistência do regime de Kim Jong-un em prosseguir com um controverso programa nuclear.

Pequim votou a favor de várias sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU a Pyongyang e aprovou mais medidas unilaterais, como o encerramento de empresas norte-coreanas presentes na China, proibição de importações de têxteis do país e limitação no fornecimento de petróleo.

Desde que, em 2013, ascendeu ao poder, Xi Jinping nunca se encontrou com Kim Jong-un, e foi o primeiro líder chinês a visitar a Coreia do Sul antes de ir à Coreia do Norte.