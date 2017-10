Instituto Cultural atribui bolsas a cinco projectos de investigação  

O Instituto Cultural atribuiu bolsas de investigação académica a cinco projectos de investigação que chegam de instituições de ensino superior locais, mas também da República Popular da China. Entre os seleccionados figura um projecto sobre a literatura portuguesa, sob uma perspectiva chinesa, que será desenvolvido pelo poeta, tradutor e director do Departamento de Português da Universidade de Macau, Yao Jing Ming.

Depois de ter operado uma selecção entre 36 candidaturas, o Instituto Cultural (IC) atribuiu bolsas de investigação académica a cinco projectos de investigação, provenientes de Macau e da República Popular da China. Dai Dingcheng, Sio Chio Ieong, Yao Jing Ming, Gu Yue e Yan Shaoshi, são os académicos contemplados. No processo de avaliação de candidaturas, o Instituto Cultural recorreu ao Instituto de Investigação Social e Cultural da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) para a organização de um painel de especialistas, ao qual coube “realizar uma avaliação anónima das candidaturas e fornecer comentários académicos para referência da Comissão de Selecção”, esclarece o organismo, em comunicado remetido à imprensa.

Seleccionados foram cinco projectos, por entre um total de 36 candidaturas. O primeiro – “Estudo dos Costumes e Música Ritual do Século XX em Macau” – foi apresentado pelo investigador Dai Dingcheng, professor da Escola Superior de Artes do Instituto Politécnico de Macau: “Este projecto tem como contexto de investigação a cultura social particular de Macau e a respectiva conjuntura histórica, sendo orientado pelas pistas dadas pela história da música desde os primórdios de Macau”, descreve o Instituto Cultural.

Já o projecto “Estudo de ‘A Dictionary of the Chinese Language’ de Robert Morrison”, apresentado pelo investigador Sio Chio Ieong, professor auxiliar no Departamento de Língua e Literatura Chinesa da Universidade de Macau, tem como objectivo a realização de um estudo exaustivo do dicionário em causa, e envolverá um total de 10 áreas, “incluindo sistemas, religiões, nomes, leis, denominações e conceitos geográficos; história, geografia, cultura e sociedade e outros assuntos”. O projecto vai ainda abordar “as características lexicográficas dos diferentes tipos de termos, bem como as perspectivas históricas e culturais de Robert Morrison”.

Assinado pelo professor, poeta e tradutor Yao Jingming, o projecto “De Portugal até Macau: A Nacionalidade Portuguesa Reflectida na Literatura Portuguesa”, procurará “preencher as lacunas nos ‘Estudos de Macau’, ou, por outras palavras, produzir uma monografia sobre a cultura de Portugal e a nacionalidade do povo português para leitores chineses, de uma perspectiva chinesa”. O ponto de partida será “a visão de vários pensadores portugueses modernos para fazer uma análise de textos”, e passa ainda por “identificar os autores mais representativos em Portugal e os seus trabalhos, para que se possa conseguir uma compreensão da perspectiva de uma pessoa chinesa sobre a nacionalidade do povo português”.

Segue-se “Imagens e Apreciação – A Arte de Esculpir em Macau à Luz do Intercâmbio Artístico Sino-Estrangeiro”, um projecto de investigação apresentado por Gu Yue, professor auxiliar da Faculdade de Humanidades e Artes da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau. O investigador propõe-se “explorar o valor da existência das imagens de escultura urbana (incluindo relevos) em Macau, sobre as quais a história do intercâmbio artístico entre a China e o exterior desde o século XVI será revisitada”. O foco da investigação recai sobre a “área artística da escultura, em particular da escultura moderna em Macau desde o século XX onde valiosas imagens e vídeo serão revistas, numa tentativa de preencher lacunas nos estudos da história da arte de Macau”.

Por fim, também o projecto “Investigação e Design na Poupança de Espaço e as Funções Espaciais da Habitação Económica de Macau”, apresentado pela investigadora Yan Shaoshi, foi seleccionado. Professora auxiliar da Faculdade de Humanidades e Artes da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, Yan Shaoshi tenciona direccionar o seu estudo “para as funções espaciais da habitação económica de Macau da perspectiva da sua configuração no espaço, estrutura salarial, composição familiar e comportamento dos consumidores”. A investigadora propõe-se também “explorar a definição de mobília que poupa espaço, tendo em conta as possíveis mudanças às formas externas e funções internas dos produtos de mobília. Métodos de conceber mobília que poupa espaço serão explorados de acordo com os métodos de operação de mudar a forma da mobília e os princípios de design estrutural”, esclarece o organismo, na mesma nota.