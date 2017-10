FIC: Mais de 120 milhões de patacas para as indústrias culturais este ano  

O orçamento global que o Fundo das Indústrias Culturais dispõe, na ordem dos 200 milhões de patacas, voltou a não ser utilizado na sua totalidade. Até Outubro deste ano, o organismo apoiou 53 projectos, tendo distribuído 124 milhões de patacas.

O Fundo das Indústrias Culturais (FIC) apoiou, entre Janeiro e Outubro deste ano, 53 projectos no valor global de 124 milhões de patacas. Do montante total concedido, 76 milhões foram atribuídos na modalidade de subsídio a fundo perdido e o restante como empréstimos sem juros. Desde 2014 foram já 133 os projectos apoiados pelo organismo. No total, o FIC distribuiu 263 milhões de patacas, dos quais 175 milhões foram entregues a fundo perdido. Até à data, apenas 70 empresas apresentaram os relatórios previstos no contrato e as conclusões são pouco entusiasmantes: mais de metade das empresas apoiadas pelo Governo não gera lucro.

Davina Chu, membro do Conselho de Administração do Fundo das Indústrias Culturais, considera o valor normal, uma vez que grande parte dos subsídios foram concedidos a empresas recentemente formadas. Este ano, dos 53 projectos aprovados, 15 foram apresentados por companhias criadas há menos de um ano. Ao mesmo tempo, o Fundo das Indústrias Culturais apoiou uma dúzia de empresas com pelo menos nove anos de existência: “Após celebração do acordo eles começam a fazer as suas actividades. Isto leva tempo pelo que neste momento só temos os relatórios de 70 projectos e dos 70 projectos a maior parte das empresas – mais de 60 por cento – não tem lucro”, declarou Chu, à margem de um encontro com os jornalistas. A responsável assume ainda a dificuldade de um projecto se mostrar bem sucedido ao fim de um único ano de operações: “No primeiro ano com certeza que não vão ter lucros”, defende.

Para fiscalizar a aplicação dos subsídios, o Fundo das Indústrias Culturais tem uma equipa de nove pessoas responsáveis por averiguar se os fundos estão a ser aplicados de acordo com o contrato, por tomarem o pulso ao andamento dos projectos ou por auxiliarem as empresas: “Para fazer a fiscalização não é só andar no terreno, também vamos fazer visitas às empresas. Depois para a fiscalização, se o dinheiro for destinado para fazer a obra então tem de apresentar as facturas, se for para fazer uma promoção então eles têm que apresentar a factura. Para além do dinheiro, também fiscalizamos os efeitos . Se concordaram que vão fazer uma actividade de dois em dois anos, então a cada meio ano visitamos as empresas”, exemplificou Davina Chu.

O relatório ontem divulgado pelo organismo sublinha que “caso se verifique que a execução do projecto se afastou do seu plano inicial, o FIC exige e acompanha a correcção; se a empresa for incapaz de corrigir a situação, o FIC poderá suspender a atribuição de verbas”. Questionada sobre se alguma empresa esteve já nesta última situação, Davina Chu garante que nunca tiveram que exigir a devolução de fundos por causa de irregularidades na aplicação do subsídio facultado pelo Executivo.

O documento refere ainda que,“embora grande quantidade dos projectos tenham sofrido perdas no prazo de apoio financeiro, parte deles está a atingir gradualmente o equilíbrio financeiro ou até a rentabilizar”. Contudo, não é avançado o número de empresas que “sofreu perdas”. Os prejuízos são explicadas pelo investimento inicial ou pela “visão demasiado optimista” que é revista após a entrada do mercado.

TECTOS NÃO ALCANÇADOS

O montante global concedido voltou, novamente, a ficar aquém do orçamento anual de 200 milhões de patacas que o Fundo das Indústrias Culturais dispõe para apoiar empresas, seja em subsídios a fundo perdido ou através de empréstimos sem juros, mas nunca excedendo os nove milhões de patacas por projecto. Contudo, o valor total concedido no decorrer deste ano regista já um aumento significativo face aos dois anos anteriores. Se em 2016 o Fundo das Indústrias Culturais disponibilizou 28 milhões de patacas, no ano anterior não foi além dos 22 milhões. Somente em 2014 se chegou ao montante dos 88 milhões.

Davina Chu encontra uma justificação para este aumento na “fase de desenvolvimento” das indústrias culturais e criativas em Macau: “Há dois anos em Macau falava-se de criatividade mas ninguém tinha uma sensação, nem uma ideia muito clara do que é a criatividade. Há muitos artistas em Macau, temos exposições todas as semanas, só que os artistas não sabem fazer negócios e é através de indústrias culturais e criativas que vamos aproveitar estes artistas para fazerem negócio”, argumenta.

Contudo, a responsável defende uma separação de papéis entre artistas e ‘marketeers”: “Artista deve fazer o papel de artista. O artista a fazer o negócio é muito cansativo e também não é muito apropriado porque eles não têm grande capacidade de ‘marketing’. É [para] isto mesmo que temos algumas plataformas de incubação que trabalham em conjunto com eles”, conclui.

MEDIA DIGITAL E DESIGN CRIATIVO SÃO ÁREAS DE PESO

A grande maioria das empresas financiadas pelo Fundo das Indústrias Culturais são provenientes da área dos media digitais e do design criativo, com cada segmento a reclamar para si cerca de 40 por cento dos projectos aprovados. Mais de metade das candidaturas aprovadas diziam respeito a novas companhias, enquanto que as empresas que voltaram a apresentar-se a concurso perfizeram 40 por cento do total das aprovadas. Em termos de trabalhadores, lideram as que têm cinco ou menos empregados (55 por cento) e as que empregam mais de 20 pessoas correspondem apenas a 8 por cento dos projectos aprovados, de acordo com os dados ontem apresentados pelo Fundo das Indústrias Culturais.