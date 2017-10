Famílias de crianças com necessidades especiais queixam-se de dificuldades

As famílias de crianças com necessidades de intervenção precoce fizeram chegar ao Governo ecos das dificuldades que enfrentam no que diz respeito aos cuidados a dar a filhos com necessidades especiais. Os queixosos denunciaram as pressões que enfrentam e deixaram recomendações ao Governo, num simpósio que decorreu anteontem. O objectivo do encontro promovido pelo Executivo foi o de identificar necessidades e de ouvir as opiniões dos pais.

Alguns dos pais que estiveram presentes, para além de denunciarem dificuldades e pressões, falaram sobre “as experiências obtidas através de ajuda externa” e solicitaram informação ao Governo “para lidarem, eles próprios, com as situações quotidianas”. Os representantes das famílias apresentaram também, recomendações sobre o tratamento precoce e contínuo na área dos serviços de intervenção precoce, na política da educação especial e no apoio às famílias”, escreveram os Serviços de Saúde em comunicado.

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), Instituto de Acção Social (IAS) e Serviços de Saúde foram os organismos que promoveram o simpósio. Os responsáveis pelo organismos, Leong Lai, Vong Yim Mui e Lei Chin Ion, respectivamente, “manifestaram a sua compreensão sobre a pressão suportada no cuidado com crianças com necessidades especiais” e “comprometeram-se a ajudar activamente os pais e a continuar a prestar assistência e apoio mais adequados às respectivas crianças e à sua família”.

O comunicado adianta ainda que os dirigentes apresentaram a política para o sector dos cuidados sociais e indicaram as medidas e serviços previstos para melhorar a prestação de serviços no futuro. O Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica e o Centro de Reabilitação Pediátrica foram criados em 2016 e no início deste ano, respectivamente.

O tempo de espera para que as crianças consigam obter terapia ocupacional e da fala tem sido discutido publicamente. Em meados de Setembro, o director do Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica, Tai Wa Hou, avançou que o tempo de espera foi reduzido de um ano para um mês, devido principalmente à contratação de três terapeutas de cada especialidade. Crystal Lei, mãe de uma criança com necessidades especiais, negou as afirmações dos Serviços de Saúde alegando que os pais têm de esperar entre três a cinco meses para que a primeira avaliação seja feita.