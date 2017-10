Extensão do DocLisboa mostra “modernidade do cinema documental” de Portugal e de Macau  

A V Extensão do DocLisboa a Macau arranca na próxima Segunda-feira e prolonga-se até ao dia 4 do próximo mês. No Consulado-Geral de Portugal em Macau e em Hong Kong, vão ser projectados documentários de realizadores portugueses vencedores da edição de 2016 do DocLisboa e ainda os projectos vencedores dos concursos “Sound and Image” e “EU Short-film”.

Joana Figueira

A ideia inicial passava por trazer aquilo que de melhor se produz em Portugal em matéria de cinema documental, mas bastaram duas edições da Extensão do DocLisboa a Macau para que se lhes juntassem também as produções locais. Este é a 5.ª vez que o Instituto Português do Oriente (IPOR) dinamiza o evento. O certame inclui este ano na programação nove obras de realizadores portugueses apresentadas no XIV Festival Internacional de Cinema DocLisboa e quatro produções de Macau. A mostra arranca na Segunda-feira e decorre até ao dia 4 de Novembro e as sessões têm início às 18h30 no auditório Stanley Ho, no Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong.

João Laurentino Neves, presidente do IPOR, defendeu, em declarações ao PONTO FINAL, que juntar produções de diferentes geografias permite potenciar um diálogo intercultural e o intercâmbio de vivências: “O propósito fundamental é este: trazer, dar a conhecer ao público um pouco da modernidade do cinema documental de Portugal, sim, mas também de jovens realizadores em Macau, por forma a que possamos perceber, ver, aquilo que uns e outros estão a fazer neste domínio do cinema”, explicou ao PONTO FINAL.

Na sessão de abertura serão exibidos “Crash”, um filme de Hon Heng Fai que foi distinguido como “Best local Entry” no “Sound and Image Challenge” do ano passado, “Outlander”, de Lam Sin Tong, Jiang Minling, Kwok Fu Wa, “The Real Beauty Be Yourself”, de Cory Chio, Sandra Mo, Tania Tan e Betty Tam – vencedor e co-vencedor do “Short Film Challenge EUAP-M” (Programa Académico da União Europeia) – e a portuguesa Joana Linda mostra “Layla e Lancelot”.

No dia 31, será projectado “Ama-San”, um filme de Cláudia Varejão que arrecadou o Prémio Íngreme para o melhor filme da Secção de Competição Portuguesa do DocLisboa. O documentário – que já foi distinguido em vários festivais internacionais – dá a conhecer “o quotidiano de 3 mulheres que, há 30 anos, fazem pesca de mergulho juntas numa pequena vila piscatória da Península de Shima, num retrato único de uma tradição que, atendendo à média de idades das mulheres desta comunidade que ainda mantém esta prática milenar (entre 50 e 85 anos), se antecipa em extinção”, revela o IPOR em comunicado.

Luciana Fina, Marília Rocha, Bruno Ferreira, Celso Rosa, Kate Saragaço-Gomes e Ana Isabel Freitas, também eles apresentam os seus filmes na V edição da Extensão do DocLisboa a Macau. O fecho da mostra de cinema documental será entregue ao realizador português Edgar Pêra com “O Espectador Espantado”, acompanhado por dois realizadores que, em Macau, “têm desenvolvido muito trabalho nesta área do cinema”. Em “Macau, Music Box”, Catarina Cortesão Terra e Tomé Quadros “retratam a atmosfera desta cidade multicultural através da música e da memória sonora que cada comunidade constrói na sua vivência em Macau”, conta o IPOR.

Este é o 3º ano de parceria entre a mostra de cinema documental, a competição internacional “Sound and Image”, da Creative Macau, e o Programa Académico da União Europeia: “O nosso objectivo é que eles [realizadores locais] fiquem também a saber, por nossa via, o que é que nós estamos a juntar à produção portuguesa para que eles também se possam interessar por aquilo que se está a fazer em Macau. Digamos, é uma sensibilização que também fazemos no sentido inverso, no sentido de Macau para Portugal. O nosso compromisso é que elas tenham também esse espaço para serem revistas, revisitadas ou terem uma amplitude a outros públicos”, apontou João Laurentino Neves.