A nova estação Postal do Terminal da Taipa, situada na zona de chegadas do terminal marítimo de passageiros do Pac On, vai entrar em funcionamento a 9 de Novembro, anunciou esta quinta-feira em comunicado a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações. As novas instalações postais operam de segunda-feira a sábado, entre as 11 da manhã e as 18 horas. A nova estação dos Correios vão ainda disponibilizar uma nova maquia de franquiar, informam os CTT.

