Empresa japonesa PIXEL confirma presença no “MGS Entertainment Show”

A edição deste ano do “MGS Entertainment Show” vai contar com a presença de algumas das principais empresas tecnológicas do sector. Entre elas encontra-se a japonesa PIXEL COMPANY INC., que deverá apresentar no território o seu mais recente plano de desenvolvimento, focado no lançamento num ‘resort’ integrado japonês.

Para mostrar o seu trabalho a expositores, parceiros de negócios e visitantes, a empresa japonesa irá ter ao seu dispor um espaço com cerca de 315 metros quadrados onde deverá “apresentar as últimas novidades sobre ‘resorts’ integrados e o desenvolvimento do sector do turismo. Como forma de abrilhantar ainda mais a participação no Macau Gaming Show, a empresa traz até ao território a cantora japonesa Noriko Sakai e a actriz Sonmi como convidadas especiais, refere a empresa em comunicado.

A PIXEL COMPANY INC. acrescenta ainda que tem “o objectivo de se tornar numa ponte entre ‘resorts’ integrados e o mundo da indústria do jogo, proporcionando um apoio profissional”.

O evento irá decorrer no Venetian, entre 14 e 16 de Novembro, e marcará também o quinto aniversário do “MGS Entertainment Show”.