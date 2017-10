Empresa de jogos online iSoftBet confirmada no “Macau Gaming Show”  

A iSoftBet é uma das empresas que já confirmaram a presença na edição deste ano do “Macau Gaming Show”, uma das duas grandes feiras dedicadas à indústria do jogo organizadas anualmente no território. A companhia de “e-gaming” integra o rol das empresas que estão na linha da frente em termos de inovação no campo dos produtos ligados à indústria do jogo.

A empresa de fornecimento de conteúdos online com enfoque na indústria dos casinos, a iSoftBet, vai participar mais uma vez no “Macau Gaming Show” (MGS), certame que decorre entre os dias 14 e 16 de Novembro, no “The Venetian”. Pelo território vai passar a equipa de gestão sénior da empresa com sede no Reino Unido, para reunir com outros representantes do sector.

Na edição deste ano do Macau Gaming Sjhow, a iSoftBet mostra-se com o dobro do tamanho em comparação com o que sucedeu no ano passado, durante a última edição do certame. O foco será a sua nova estrutura de desenvolvimento de HTML5 – a “Pulse” – que oferece uma melhor experiência ao utilizador, com um tempo de carregamento da informação mais expedito, revela o “Soloazar”, jornal digital especializado na indústria do jogo.

Em 2016, a Macau Gaming Equipment Manufacturers Association (MGEMA), empresa proprietária e organizadora do MGS, num comunicado sobre a participação da iSoftBet no evento daquele ano, considerou que a empresa londrina é uma das pioneiras das novas forças do jogo e do entretenimento que estão a contribuir para a transformação do mercado a nível global.

A operadora de “e-gaming” traz ao território um portefólio único para a exposição, incluindo conteúdos digitais para estúdios de televisão e cinema e novas ofertas ao nível das “slot machines”, avançou o “Soloazar”. A mais recente adição ao portefólio de jogos da empresa é o “Disco Double”: “Temos um calendário de conferências demasiado preenchido para terminar aquele que tem sido um ano de muitos sucessos para a iSoftbet e para os seus parceiros. Estamos sempre entusiasmados com a oportunidade de nos encontrarmos com operadores e mostrar os nossos melhores jogos, a ‘Game Aggregation Platform’ [plataforma de agregação de jogo] e a nossa oferta de serviços”, declarou o responsável pela área de desenvolvimento de negócio da iSoftBet, Michael Probert, citado pelo “Soloazar”.

O mesmo responsável explicou ainda que a participação em conferências internacionais permite “lançar características e produtos inovadores” nas quais a iSoftBet tem investido ao longo do último ano”, bem como entrar em contacto directo com delegados nos eventos.

A iSoftBet desenvolve um leque vasto de jogos originais e detém acordos de licenças com algumas das maiores companhias de entretenimento do mundo, tendo lançado produtos como “Platoon” e “Paranormal City”. A empresa online trabalha com três dezenas de fornecedores subcontratados, incluindo a “Playson”, “Habanero” e “Realistic Games”, para fazer chegar mais de 1000 produtos aos operadores parceiros através da “Game Aggregation Platform”.