“David Group” abandona casino do Hotel Roosevelt

A empresa de promoção de jogo “David Group” decidiu colocar um ponto final nas suas operações direccionadas para grandes apostadores no casino do Hotel Roosevelt, devendo a medida tornar-se efectiva já a partir da próxima segunda-feira.

“Após uma análise e consideração das necessidades de desenvolvimento do nosso negócio, que passam por optimizar a nossa gestão e integrar os nossos recursos, a empresa decidiu cessar a operação de jogo VIP no Hotel Roosevelt”, referiu um representante do “David Group”, citado pelo portal GGR Asia.

O casino, que funcionava efectivamente como uma “reencarnação” do espaço de jogo anteriormente situado no Macau Jockey Club, iniciou operações a 29 de Junho. Ambrose So, director executivo da Sociedade de Jogos de Macau, empresa que fornece a licença de jogo ao Hotel Roosevelt, referiu na ocasião que o “David Group” era responsável pelos serviços de marketing e introdução de clientes como parte de um “acordo comercial”.

O casino conta actualmente com um total de 30 mesas de jogo destinadas ao bacará.