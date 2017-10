Correios revelam datas limites para entrega de correspondência no Natal

De forma a assegurar que o Correio enviado por via aérea possa ser distribuído antes do Natal e chegue antes do período festivo aos respectivos destinos, a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações (DSCT) colocou já à disposição do público as datas finais de aceitação de remessas postais, listadas por destino na sua página electrónica.

Para encomendas e pacotes postais com destino a Portugal, os interessados deverão entregar as respectivas encomendas até 29 de Novembro, enquanto que cartas e postais podem ser entregues até 4 de Dezembro. Em relação ao Brasil, o período limite para cartas é 28 de Novembro, e 17 de Novembro para as encomendas, enquanto que para Moçambique o período limite é 4 de Dezembro para ambos.