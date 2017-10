Consagração do líder do Partido através de uma teoria política “é prática comum”

A Comissão Central de Inspecção e Disciplina vai conciliar o seu trabalho com o Comité Nacional de Supervisão, um novo órgão decisório que vai ser criado em Março do próximo ano. A possibilidade do organismo anti-corrupção poder vir a ver os seus poderes reforçados foi refutada por Xiao Pei, vice-secretário da Comissão Central de Inspecção e Disciplina, que deixou claro que um tal acréscimo de importância não vai suceder.

Elisa Gao, em Pequim

Na manhã de ontem, sete funcionários da Comissão dos Assuntos Jurídicos da Assembleia Popular Nacional, do Gabinete de Pesquisa do Comité Central do Partido Comunista Chinês (PCC), do Gabinete de Pesquisa de Politicas Partidárias do PCC, do Grupo Central para Assuntos Financeiros e Económicos e da Comissão Central de Inspecção e Disciplina estiveram reunidos (CCDI) com a imprensa para proceder a uma análise dos relatórios publicados no âmbito do 19.º Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês.

Na ocasião, o vice-secretário do organismo responsável pelas estratégias anti-corrupção do Governo Central, Xiao Pei, clarificou algumas dúvidas sobre a alegada fusão entre a CCDI e o Comité Nacional de Supervisão, um novo organismo que será estabelecido em Março de 2018. Em causa está uma eventual expansão de poderes da Comissão de Inspecção e Disciplina, tendo em vista a aplicação de leis e medidas disciplinares: “Esta ligação não significa de forma alguma uma expansão dos poderes da CCDI, apenas que a CCDI e o Comité Nacional de Supervisão terão uma maior responsabilidade e irão partilhar mais trabalho”, clarificou o responsável.

A aproximação entre os dois organismos é uma iniciativa do Governo Central que visa aprofundar o sistema nacional de supervisão e monitorizar as autoridades de combate à corrupção para aprimorar a liderança do partido nesta vertente, explicou o vice-secretário da Comissão Central de Inspecção e Disciplina.

Xiao Pei referiu que os órgãos de supervisão terão direito, juntamente com as entidades de aplicação da lei responsáveis, a implementar uma cobertura total de monitorização dos funcionários públicos. O responsável explicou que haverá mudanças na forma como as investigações são conduzidas, sendo que o modelo que é seguido pela Comissão actualmente servirá como guia. “Desta forma, todas as formas de investigação serão legalizadas”, referiu.

Quando questionado sobre a razão pela qual algumas teorias do Partido Comunista Chinês foram anexadas ao líder do PCC, enquanto outras não, Wang Xiaohyu, vice-director do departamento de pesquisa político do Comité Central do Partido Comunista Chinês, referiu que tal era uma “prática comum” nos movimentos marxistas: “No Marxismo e Leninismo, por exemplo, temos o pensamento de Mao Zedong e a teoria de Deng Xiaoping. No sector do pensamento e teorias ocidentais também é comum usar o nome do principal criador para dar nome a uma teoria”, referiu.

“O pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas para uma nova era é o resultado da sabedoria colectiva do partido, e uma conclusão da prática e experiência das pessoas. O seu principal criador é o camarada Xi Jinping. Ele deu um grande contributo para essa teoria e desempenhou um papel importante, por isso mereceu ter o seu nome anexado a essa teoria, o que também revela a maturidade e confiança do partido no pensamento e na ideologia de Xi”, concluiu Wang