Concessionárias de jogo concertam esforços e introduzem autocarros eléctricos

As seis concessionárias e subconcessionárias de jogo do território anunciaram esta quinta-feira, num comunicado conjunto, a intenção de introduzir serviços de transportes assegurados por autocarros eléctricos ou por veículos amigos do ambiente, respondendo deste modo às exigências do Governo em termos de políticas ambientais.

As seis operadoras de jogo comprometem-se a substituir, até Maio do próximo ano, pelo menos 15 por cento dos autocarros que integram a frota de cada uma das empresas, colocando em operações no seu lugar autocarros eléctricos ou veículos movidos a formas de energia amigas do ambiente.

O novo modelo de funcionamento dos shuttle bus das concessionárias de jogo já se encontra a ser testado desde 19 de Setembro, por alguns dos autocarros que asseguram a chamada “Cotai Connection”, um serviço conjunto de mobilidade criado no ano passado pelas seis operadoras de jogo e que assegura a ligação entre os vários empreendimentos de jogo da strip do Cotai.

O grupo Galaxy Entertainment, a Melco Resorts and Entertainment, a MGM China Holdings, a Sociedade de Jogos de Macau, o Venetian Macau e a Wynn Resorts asseguram no comunicado que enviaram às redacções que conduzem uma avaliação regular do funcionamento do novo serviço, comprometendo-se ainda a trabalhar de perto com as autoridades do território – nomeadamente a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) e a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) – com o objectivo de alcançar o desígnio de transformar Macau num Centro Mundial de Turismo e Lazer.