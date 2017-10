Clube Militar acolhe conferência sobre Manuel da Silva Mendes

O Clube Militar impulsiona no próximo dia 9 de Novembro, ao final da tarde, uma conferência evocativa dos 150 anos do nascimento de Manuel da Silva Mendes, figura que é apontada num comunicado do organismo como “um grande vulto da cultura e da história de Macau”.

A iniciativa, com arranque marcado para as 18:30, tem como orador convidado António Conceição Júnior. O artista, actual consultor cultural e artístico do Museu de Arte de Macau, foi director do extinto Museu Luís de Camões, conhecendo como poucos a colecção de arte de Manuel da Silva Mendes, um acervo que constituía, de resto, grande parte do património daquele espaço museológico. No breve comunicado em que dá conta da organização da conferencia, a Direcção do Clube Militar recorda que Manuel da Silva Mendes proferiu, a 3 de Janeiro de 1909, no então Grémio Militar de Macau, uma conferência “Lao Tze e sua Doutrina segundo o Tao Te Qing”. A apresentação, considera a directora do organismo, constitui “um documento inestimável para o conhecimento da história e da cultura da China