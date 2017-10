Cartas de condução com reconhecimento mútuo entre Macau e o Continente

Os residentes de Macau com carta de condução válida vão passar a poder conduzir na República Popular da China. A medida vai funcionar também na razão inversa, habilitando os condutores do Continente a conduzir no território.

Pedro André Santos

O Conselho Consultivo do Trânsito esteve ontem reunido para discutir vários pontos, tendo o encontro servido para que fosse apresentado um projecto de reconhecimento mútuo das licenças de condução que vigoram em Macau e na República Popular da China. Caso a medida seja aprovada, os portadores da carta de condução de Macau vão passar a poder conduzir no Continente e vice-versa, segundo explicou Lam Hin San: “Tenho que salientar que este é apenas um reconhecimento mútuo, só permite aos residentes locais conduzir automóveis ligeiros, não se aplica a pesados. É apenas um reconhecimento de licença e não abrange os direitos de circulação dos automóveis dos dois territórios”, referiu o director dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) à margem da reunião de ontem do Conselho Consultivo.

De acordo com Lam Hin San, a medida gerou consenso entre os membros Conselho Consultivo do Trânsito. Dois dos membros do organismo não se manifestaram, ainda assim, nem a favor, nem contra a iniciativa: “Eles estão preocupados com o número de acidentes que possam vir a acontecer se os residentes da China conduzirem em Macau, mas esse número não é superior a um por cento”, garantiu o responsável. Lam Hin San lembrou ainda que uma medida semelhante já vigora em Hong Kong há três anos, e que durante esse período “não houve nenhum problema”.

Questionado pelo PONTO FINAL sobre as datas de aplicação do plano de reconhecimento mútuo, Lam Hin San referiu que estão ainda “a decorrer os processos legais” e que “as negociações ainda não estão finalizadas”. O responsável remeteu novidades para mais tarde: “Acho que vai trazer mais benefícios para os cidadãos de Macau, especialmente para os mais jovens, para os seus negócios, para estudar ou simplesmente para viajar. Com este acordo mútuo poderão conduzir no Interior na China, onde quiserem. Esperamos que os cidadãos também possam compreender que haverá benefícios mútuos, sobretudo para os jovens”, apontou.

Outro tema em destaque na reunião prendeu-se com as medidas de prevenção para os parques de estacionamento públicos durante períodos de tufão ou chuvas intensas: “Após um estudo concluímos que 13 parques de estacionamento podem ser afectados por inundações em caso de tufões ou chuvas intensas, por isso propomos o encerramento imediato destas estruturas após ter sido içado o sinal número 3 ou o aviso de tempestade de grau 2”, disse o director da DSAT.

Lam Hin San adiantou ainda que serão implementadas mais medidas visando a resolução do problema, como o aumento da altura das soluções de retenção de água, que passarão para 1,5 metros de altura. A sugestão foi aceite por todos os membros presentes, devendo as obras ficar concluídas “até meados do próximo ano”.

Na reunião do Conselho Consultivo do Trânsito foi ainda apresentado um sistema de contagem do número de passageiros dos transportes públicos: “Esta medida é boa tanto para a DSAT como para a população, porque poderemos tomar o pulso à taxa de utilização de cada carreira, e através da aplicação móvel os passageiros podem saber se o autocarro vai muito cheio”, explicou o director da DSAT, adiantando ainda que o plano-piloto para esta medida será lançado no próximo mês.