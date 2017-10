Encontra-se em exposição na cidade nipónica de Fukuoka um biombo de origem chinesa que retrata cenas da vida de Jesus Cristo e que pertence à colecção permanente do Museu do Oriente. A peça integra o acervo da mostra “Japanese Art in the Age of Discoveries”, uma exposição que se centra em particular no período entre 1543 e 1639, ou seja, entre a chegada dos portugueses ao Japão e o ano em que foi proibido o monopólio do comércio pelos cristãos naquele país.

