Barragem hidroeléctrica de Datengxia “vai salvaguardar” abastecimento de água potável a Macau

O Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, e o vice-presidente do Governo Popular da Região Autónoma de Guangxi Zhuang, Zhang Xiaoqin, estiveram ontem reunidos na Sede do Governo para discutir o aprofundamento da cooperação entre os dois territórios. No encontro, Chui Sai On assumiu que “a conclusão da construção da barragem hidroeléctrica de Datengxia vai salvaguardar ainda mais a segurança e estabilidade do abastecimento de água potável a Macau”. O Chefe do Executivo destacou as “ligações bastante seguras em várias áreas, nomeadamente na cultura, no turismo, no comércio e no investimento”. Os dirigentes discutiram ainda o aprofundamento da cooperação entre Macau e Guangxi Zhuang e como desenvolver a cooperação com os Países de Língua Portuguesa e da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

