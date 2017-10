ATFPM representa Macau em congresso mundial de serviços públicos  

Macau vai estar representada pela Associação dos Trabalhadores da Função Pública no 30º Congresso Mundial dos Serviços Públicos, que este ano decorre em Genebra. Depois da Suíça, Pereira Coutinho segue para Lisboa onde espera encontrar-se com entidades governamentais para discutir questões ligadas à comunidade portuguesa radicada no território. Ao PONTO FINAL, o deputado explicou que o aumento salarial na ordem dos 6 por cento que propôs a Chui Sai On teve por base um estudo de um economista local.

A Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) vai representar a RAEM no 30º Congresso Mundial dos Serviços Públicos Internacionais (PSI, na sigla inglesa). Durante o encontro, o deputado José Pereira Coutinho vai participar num simpósio intitulado “Protecção e Segurança dos Delatores na Função Pública”. Após o evento, que este ano se realiza em Genebra, na Suíça, entre 30 de Outubro e 3 de Novembro, o também presidente da ATFPM parte para Lisboa onde espera reunir-se com autoridades governamentais e com a Caixa Geral de Aposentações.

“Nós vamos ter uma intervenção no simpósio sobre a questão dos delatores da função pública que precisam de ser protegidos quando reportam situações ilegais dentro dos seus serviços públicos. [Estes funcionários] têm de ter protecção legal [que] passa pela própria lei dizer que não podem ser despedidos sem justa causa, não podem ser transferidos e não podem ser objecto de retaliação [nem] prejudicados nas promoções”, defendeu Pereira Coutinho, em declarações ao PONTO FINAL.

Em Genebra, o também deputado vai apresentar o caso de Macau e espera poder importar para o território a experiência de países “que têm uma legislação mais avançada para a protecção dos delatores”. Entende o dirigente associativo que na RAEM os funcionários que denunciam as irregularidades saem prejudicados nos seus postos de trabalho, nomeadamente através de despedimento ou transferência para outro departamento.

Depois da Suíça, Pereira Coutinho segue para Portugal na qualidade de conselheiro das comunidades portugueses. Em Lisboa, Pereira Coutinho confirmou que vai ter reuniões de trabalho com responsáveis da Caixa Geral de Aposentações “para tratar de questões relacionadas com os aposentados que recebem as pensões de aposentação e sobrevivência da Caixa Geral de Aposentações”: “Já pedimos uma série de audiências [com entidades governamentais] e estamos à espera que sejam confirmadas o mais rapidamente possível”, disse o deputado.

E que problemas esperam debater com o Governo de Lisboa? “Nós vamos reportar o apoio que o gabinete dos conselheiros tem estado a dar [para com os jovens portugueses que vêm para Macau] e que precisam do seu primeiro emprego. São muitos casos que nós temos abordado e estamos muito contentes pelo facto de cada vez mais Macau estar mais aberto a estas profissões [liberais e técnicas] mas, em todo o caso, continua a existir um entrave na desburocratização dos processos de aprovação de residência dos portugueses cá em Macau e é sobre esse questão que nós vamos tentar ver o que é que se pode fazer mais para facilitar a vinda dos portugueses para Macau”, revelou Pereira Coutinho.

ATFPM EXIGE AUMENTO DE 6 POR CENTO NOS SALÁRIOS DA FUNÇÃO PÚBLICA

Ao PONTO FINAL, o deputado explicou que a participação da ATFPM no Congresso Mundial dos Serviços Públicos Internacionais surge na sequência da reunião que a associação manteve esta terça-feira com o Chefe do Executivo. Durante o encontro, onde esteve também presente a secretária para a Administração e Justiça, o dirigente associativo apresentou a Chui Sai On um conjunto de propostas para as linhas de acção governativa para 2018. Das ideias apresentadas contam-se a exigência de um aumento salarial para a função pública na ordem dos 6 por cento.

E como chegou a ATFPM a este número? “Nós fizemos um cálculo por via de um reputado economista local e ele chegou à conclusão que, desde o estabelecimento da RAEM, de 2000 até 2017, comparando as taxas de actualização [dos salários da função pública] com a taxa de inflação, há uma perda de compra de 5,69 por cento”, explica Coutinho, sem querer revelar a identidade do autor do estudo encomendado pela ATFPM.

Entende o dirigente associativo que “há que recuperar esse poder de compra perdido ao longo dos últimos 17 anos”: “É por isso que nós propusemos ao Chefe do Executivo uma actualização na ordem dos 6 por cento, para cobrir essa perda de 5,69 por cento”, explica.