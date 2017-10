“A China é um gigante adormecido. Quando acordar vai ser muito difícil de travar”  

Ao longo dos últimos três anos, Paulo Bento foi um dos muitos obreiros – portugueses, espanhóis, mas também holandeses ou italianos – do sonho de Xi Jinping. Adepto confesso de futebol, o presidente chinês quer ver a República Popular da China campeã do mundo até 2050 e no ano passado, o Governo Central tirou o véu a um ambicioso projecto que aposta na criação de infra-estruturas, mas também na gestação de uma imensa fornada de novos talentos. Pequim quer que 50 milhões de crianças e jovens cresçam com a bola colada ao pé e incluiu mesmo o futebol na lista das disciplinas a ensinar nas escolas do país. Para Paulo Bento e para muitos outros treinadores europeus, o sonho de Xi Jinping é sinónimo de novas oportunidades. Depois de ter trabalhado com a Winning League – a Academia de Luís Figo na República Popular da China – o antigo treinador do Clube Desportivo Monte Carlo, ajudou a criar vários outros projectos de formação na área do futebol e está, por isso consciente, do potencial da China, mas também dos problemas que ainda necessita de ultrapassar para que o sonho de Xi se torne tangível. Paulo Bento em discurso directo.

Entrevista e Fotografia de Marco Carvalho

Ponto Final: Notabilizou-se no território ao serviço do Monte Carlo. Depois da passagem por Macau, o que tem Paulo Bento andado a fazer?

Paulo Bento: Depois do Monte Carlo, como disse, eu ingressei no Benfica de Macau, onde permaneci por um curto período de tempo. Acabei por sair do clube por vontade própria. No entanto, voltei mais tarde a esta parte do mundo, à República Popular da China, para dar o meu contributo a projectos um tanto ou quanto diferentes. Trabalhei no lançamento de algumas academias, na formação de jovens atletas. Foram projectos aliciantes, porque se tratava de nomes fortes do futebol; o primeiro projecto em que ingressei foi, na realidade, na Winning League, a Academia de Luís Figo, um nome que continua a ser na China muito forte na área da formação de atletas. Foi um projecto interessante. A partir desse momento, ingressei em mais duas academias. Regressei posteriormente a Portugal, para um clube da Segunda Liga, o Portimonense e findo esse período regressei novamente à China para abrir uma outra Academia, projecto esse que foi bastante interessante, mas que tem o seu tempo de validade. Este trabalho continua a dar frutos , na realidade, é esse o caminho: o propósito é que todas estas estruturas continuem a dar os frutos desejados, até porque a formação é um acto contínuo. Não se trata de uma competição sazonal, é uma premissa que passo a passo vai dando resultados, mas o caminho é longo. O período de formação de um atleta, como sabe, acaba possivelmente na casa dos 21, 22 anos. É, obviamente, um projecto diferente do âmbito do futebol profissional, mas é um projecto muito aliciante. Como estive sempre ligado ao futebol profissional, sempre que me é dada uma possibilidade de regressar, regresso com prazer e com vontade e com a mesma dedicação que coloco no âmbito da formação. O que eu procuro é estar constantemente em actividade e com adrenalina suficiente para continuar a ter o prazer necessário para continuar a trabalhar com paixão naquilo que eu gosto e que é o futebol.

O futebol está na moda na República Popular da China. O presidente chinês, Xi Jinping, é um adepto da modalidade e elevou a formação ao nível do futebol como um desígnio nacional. A China tem talento a este nível? Ou ainda é cedo para perceber este desígnio?

P.B: A China é um gigante que está adormecido. Nota-se já algumas diferenças, sobretudo na mentalidade com que é encarada a área do treino. Esta mudança ficou a dever-se à entrada de treinadores estrangeiros no país que trouxeram consigo outras metodologias de treino, trazem outras ideias. Não é fácil entrar num país que tem anos e anos de uma cultura completamente diferente daquela que nós temos na Europa ao nível do futebol profissional, mas nota-se agora, com a entrada de muitos treinadores estrangeiros, com a entrada de jogadores, nota-se já um desenvolvimento bastante grande em relação aquilo que era o futebol chinês há seis ou sete anos atrás. No entanto, importa dizer que há um longo caminho a percorrer. Não é fácil alterar hábitos e costumes enraizados. O futebol ainda é uma modalidade algo desconhecida da grande maioria da população chinesa em termos do que poderíamos chamar de organização do jogo. No entanto, e por outro lado, a China já tem atletas de grande valia, tem um Campeonato que, não sendo igual aqueles que nos habituamos a ver na Europa, é um campeonato cheio de grandes valores internacionais. Basta olhar para o Shangai SIPG, que contratou o André Villas Boas ou para o Guangzhou Evergrande, que conta com o Luíz Felipe Scolari, sem esquecer o Marcello Lippi ou o Fabio Capello, que são figuras de proa a nível mundial e que, com certeza, transmitem o tipo de informação para o futebol chinês que ajuda a mudar mentalidades.

E no âmbito da formação?

P.B: No âmbito da formação importa dizer que o modelo deles é diferente. Insere-se no panorama das escolas. É um modelo diferente do nosso, que vinga na Europa. Nós temos clubes; eles não, eles funcionam muito ao nível das escolas. Pode ser que mais tarde o modelo dos clubes seja adoptado, mas neste momento a formação está centrada nas escolas e os treinadores entram ao nível das academias, treinando nas escolas, nas instituições públicas e em algumas academias privadas, como era o caso da Winning League, a Academia de Luís Figo.

Como é que se faz depois a transição entre as escolas de formação e o futebol profissional? Já há jovens que saem das escolas para equipas de topo da China? Ou este processo ainda não acontece?

P.B: Neste momento o objectivo de algumas academias é precisamente esse. É formar para mais tarde lançar profissionais. Na realidade, e como disse anteriormente, existem academias onde os atletas pagam para jogar, mas existem outras academias que não o fazem: recebem o atleta, dão-lhes alimentação e alojamento e propiciam-lhes uma formação do ponto de vista educativo. Os pais confiam nestas academias e, na realidade, o objetivo passa por promover estes jovens, passado alguns anos, para o futebol profissional, retirando alguns frutos deste processo. O caminho é um caminho muito difícil porque há uma série de infraestruturas que não estão criadas. Não me refiro a campos e a instalações desportivas, porque estas existem. Refiro-me, sim, a estruturas de apoio e de bastidores: os bastidores são todos muito diferentes daquilo a que estamos habituados na Europa. Necessitam, talvez, de uma organização diferente, ainda que se note uma aproximação às práticas europeias, em termos de metodologia do trabalho. Quando têm treinadores estrangeiros mostram-se muito atentos, ainda que não seja lícito que seja dada continuidade ao trabalho quando os esses treinadores saem. Agora, há um desenvolvimento franco em relação aquilo que era a norma anteriormente. Nota-se uma melhoria ao nível dos treinadores chineses, nota-se que eles querem aprender, que querem importar para o país uma cultura diferente em termos de gestão desportiva, nomeadamente na área do futebol. A China, como lhe dizia, é um gigante que está adormecido. No momento em que acordar, vai ser um adversário muito difícil de parar; é um país com uma população muito numerosa e com um grau de capacidade ao nível do recrutamento muito grande. Quando eles se organizarem e perceberem aquilo que têm dentro de casa, a China vai, com certeza, ser uma nação muito forte, com uma idade muito grande em tudo o que forem grandes provas internacionais.

Acredita, nesse sentido, que a China – como espera Xi Jinping – possa vir a ser campeã do Mundo de Futebol?

P.B: Acredito. Acredito por uma razão simples. A China é um país com uma economia muito forte e, na realidade, está a fazer um investimento muito grande na área da formação, tanto ao nível da área da formação, no que diz respeito às escolas, como no âmbito do futebol profissional, ao nível dos clubes. Como o modelo deles tem a ver com o ensino do futebol nas escolas, há muitos treinadores portugueses, espanhóis e holandeses a trabalhar na China e esta influência depois faz-se notada. Estive recentemente num torneio e consegui perceber que há atletas com idades tão baixas como doze anos que têm uma qualidade muito grande. Estes atletas, na sua maioria, estão inseridos em planos de trabalho com grandes clubes, como é o caso do Shandong Luneng, o Guangzhou Evergrande e outros emblemas em que o trabalho de aproveitamento de talentos é desenvolvido já de uma forma profissional. A curto prazo, médio prazo estou certo que estes atletas irão dar nas vistas a um nível já elevado.

Falava da questão competitiva … Como é que é feita a conciliação entre os treinos e a formação e o plano competitivo, propriamente dito. Há campeonatos ou competições regulares que estes miúdos possam frequentar?

P.B: Esse é o grande handicap de todo este processo. Eles têm vindo a minimizar essa lacuna e a colmatá-la com alguns torneios inter-associações, mas, na realidade, quadros competitivos organizados, como nós conhecemos na Europa, não aparecem. Onde é que se materializam? Materializam na área das escolas, através de torneios escolares, de encontros escolares. O problema é que o ritmo competitivo é um ritmo competitivo mais baixo, mais lento. São provas que não têm a mesma intensidade das provas que fazem parte de quadros competitivos organizados, como nós temos em Portugal, em que os clubes inscrevem as suas equipas e em que a luta é uma luta muito agressiva e estou a falar de Campeonatos Nacionais de Iniciados, de Juvenis e de Juniores. Na China não acontece isso; o ritmo é um ritmo baixo dado o facto de não existir competição nesse âmbito. É óbvio que depois a transição para o futebol profissional é uma transição mais difícil. É natural que um atleta que venha de uma escola, de uma academia que não tenha esse ritmo competitivo vai ter maiores dificuldades para singrar em comparação com aquele que está inserido em clubes de grande porte, como é o caso do Guangzhou Evergrande, do Shandong Luneng, do Shanghai SIPG ou do Shanghai Shenhua, que são clubes que têm nos seus quadros treinadores altamente profissionais e que conseguem minimizar esses problemas com os tais torneios associativos e com encontros de um ritmo competitivo bastante mais elevado. Naquilo que diz respeito às classes mais jovens, de jogadores com 12 ou 13 anos, os torneios inter-associações são aqueles que trazem maior ritmo competitivo e que, no fundo, servem também para avaliar as competências dos atletas e para recrutar os atletas que vão integrar as selecções. Estes torneios inter-associações são aqueles que concentram uma maior atenção por parte das entidades federativas. As restantes provas são sobretudo torneios inter-escolas, que são torneios que são pontualmente organizados, mas que apresentam um nível competitivo geralmente baixo.

Toda esta dinâmica acabou por criar oportunidades para os treinadores estrangeiros, nomeadamente para técnicos portugueses. Ainda há procura na China ou o facto de se terem multiplicado as academias e as escolas começa a roubar margem de manobra a novos projectos? Ainda há margem de evolução ou o mercado começa a exibir sinais de exaustão?

P.B: É uma questão bastante pertinente. Se calhar, no início deste investimento, houve uma abertura muito maior para os treinadores. Há medida que o funil vai apertando vão surgindo maiores exigências a nível governamental para que os treinadores de futebol entrem no mercado chinês. Parece-me a mim que, ano após ano, este apertar das regras está a ser muito mais visível: a exigência da China começa a ser também muito maior para com os treinadores. Se olharmos para a Superliga Chinesa entendemos que só treinadores de um nível e de um porte muito alto conseguem entrar na China. Na maior parte dos casos, trata-se de antigos seleccionadores nacionais ou, então, de grandes treinadores a nível mundial. Depois, pelas divisões por aí abaixo, as exigências vão já criando também um impacto muito grande e quando chegamos à área da formação, a verdade é que o Estado se preocupa já em trazer pessoas com um nível de competências muito elevado que possam, no fundo, transmitir também muito mais qualidade à área do treino do que aquela que existia numa fase inicial do processo. Parece-me a mim que hoje em dia existe uma maior dificuldade para os treinadores entrarem e que a China está a ser muito mais exigente naquilo que diz respeito à competência dos treinadores.

Tornou-se um mercado apetecível também para os grandes clubes. Clubes como o São Paulo, o Milan, o Manchester United e outros investiram em academias de formação na República Popular da China. Um tal investimento passa pura e simplesmente pela perspectiva do marketing e pela perspectiva do negócio? Ou é possível que estes grandes emblemas possam retirar proveitos da China no futuro? É possível, a médio prazo, começarmos a ver mais jogadores chineses nos grandes clubes europeus? Isto é algo que praticamente não tem sucedido até ao momento …

P.B: Para responder à sua questão, dou-lhe o exemplo do que acontece, nomeadamente em Portugal. Alguns clubes em Portugal têm lideranças chinesas. Na realidade, o que está a acontecer é que quando um jogador chinês vai para Portugal, vai-se promover e quando regressa à China vem com um valor completamente diferente do que os valores que inicialmente se poderiam perspectivar aquando da sua chegada a Portugal. Portugal, neste momento, é também uma rampa de lançamento para jovens talentos chineses. Estes jogadores poderão, eventualmente, ver abrir-se uma porta na Europa, mas mesmo que isso não aconteça, podem regressar à China, à Superliga Chinesa já com um nível de mais valia bastante elevado, tanto a nível financeiro, como ao nível das competências individuais. Ao jogarem em Portugal adquirem sempre uma capacidade muito diferente da capacidade que teriam adquirido se tivessem ficado na China. É isto que sucede, mesmo que eles em Portugal não passem da 2.ª Liga. O Campeonato da 2.ª Liga em Portugal é um Campeonato extremamente exigente, extremamente competitivo; um jogador chinês que esteja um ou dois anos em Portugal vai sair enriquecido pela experiência num Campeonato muito mais exigente. Quando regressar à China, naturalmente, o seu valor vai ser muito maior do que o valor que tinha quando saiu do país e possivelmente alguém vai retirar dividendos dessa situação, até porque estamos a falar de uma indústria muito forte. O futebol, em termos de mais valias, talvez seja a indústria mais forte da actualidade; é muito difícil em qualquer actividade profissional assistir-se a transacções como as que se fazem hoje em dia ao nível dos grandes clubes. O caso da China não é diferente. O jogador vai a Portugal, promove-se, valoriza-se e quando regressa à China vem diferente, em todos os aspectos. Vem diferente em termos de competências, vem diferente em termos do valor financeiro daquilo que poderá ser uma transferência para um outro clubes, mesmo que seja chinês. Já existem, de resto, exemplos desses, de jogadores que alinharam em clubes do Campeonato Nacional de Seniores, do terceiro escalão do futebol português, e que depois ingressam em clubes da Superliga chinesa. Mostraram valor, mostraram competência e quem faz a gestão de carreira deles percebe perfeitamente que o facto de os levarem para Portugal e, posteriormente, os trazerem para a China constitui um fora não só de promover o atleta, como também a empresa que o representa.

Já há empresários portugueses interessados em jogadores chineses?

P.B: Vivemos sob a égide da globalização e quando falamos de globalidade, no futebol, isto é ainda mais óbvia porque a mecânica do negócio funciona da mesma forma por todo o lado, ainda que, porventura, a um ritmo mais baixo nos países onde o futebol é menos conhecido e a um ritmo mais elevado no que toca aos grandes campeonatos da Europa ou da América do Sul, onde ocorrem frequentemente transferências megalómanas. A China tem vindo a mostrar a capacidade financeira que tem para recrutar os melhores jogadores do mundo, seja em que campeonato for. Para alguns jogadores, a capacidade de ingressarem no campeonato chinês surge como cada vez mais apetecível. Se é uma aposta bem ou mal sucedida, tem tudo a ver com a própria organização do Campeonato, com o próprio ritmo de jogo, com a promoção que existe relativamente ao futebol na China e, parece-me a mim que, ano após ano, o desenvolvimento tem sido muito bom. Assisti a vários jogos na China e vi estádios muito bem preenchidos, com muita gente apaixonada pelo futebol e este é um fenómeno que tem vindo a crescer gradualmente. É por isso que digo que a China é um gigante que está adormecido e que, de um momento para o outro, se pode tornar numa grande potência na área do futebol. Agora, é necessário que a organização conheça também melhorias dia-após-dia. Esta questão continua a ser um handicap na República Popular da China, com organizações e responsáveis a necessitarem de perceber melhor a dinâmica do futebol em termos organizativos. Os grandes clubes que referi anteriormente já têm um nível muito profissional, já estão ao nível de qualquer clube da Europa e são extremamente profissionais. Os clubes das divisões secundárias vão gradualmente impulsionando a sua qualidade de trabalho e quando melhorarem neste aspecto, vão gradualmente encurtando o espaço em relação aos grandes clubes da China, isto vai trazer qualidade aos Campeonatos em que estão inseridos e a China vai, com toda a certeza, ganhar com isso.

Referia há pouco os escalões secundários do futebol português. A Liga Ledman é patrocinada por uma empresa chinesa, que impôs algumas condições. Uma das mais significativas é a que obriga os clubes a contarem com alguns jogadores chineses no plantel. Este desenvolvimento por decreto favorece quem? É um modelo que pode vir a dar frutos?

P.B: Isso é discutível. Há quem defenda que se não fosse o patrocínio da Ledman, a Segunda Liga teria muitas dificuldades em sobreviver com a competitividade que apresenta agora. A Segunda Liga em Portugal é uma competição muito forte, muito agressiva, muito competitiva. O patrocínio da Ledman talvez tenha ajudado a manter o nível competitivo tão elevado como ele é actualmente. O facto de existir essa incumbência de se contratar jogadores chineses, para a China acaba por ser bom, porque é uma montra para os atletas. No caso de Portugal, eu como treinador o que lhe digo é que comigo jogam os melhores. Penso que os treinadores portugueses se pautam por esta seriedade. Tal não quer dizer que não possam existir clubes ou directrizes que obriguem a que sejam colocados uns tantos jogadores chineses a jogar, mas isto, em última instancia, tem a ver com aquilo que o clube pretende ou com a ambição do técnico que está à frente do plantel. No meu caso, na minha condição de treinador, eu coloco na minha equipa aqueles que eu considero os melhores jogadores e é com eles que parto a conquista de cada jogo que disputo. Logo à partida, dizer que vão jogar um chinês, dois chineses ou três chineses, não me parece a mim que seja uma ética muito própria daquilo que o futebol exige.

Excepção feita aos clubes de topo da Superliga chinesa, já há atletas chineses com capacidade para agarrar um lugar, em termos indiscutíveis, numa equipa da Segunda Liga portuguesa?

P.B: Não tenho dúvidas de que há jogadores chineses de grande talento. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. A única questão aqui é que, na realidade, o mercado europeu ainda não conseguiu trazer para os seus campeonatos um número apreciável de chineses que nós possamos ver a mostrar talento de excepção. Há alguns japoneses com muito talento e alguns sul-coreanos que se conseguiram afirmar na Europa e que encheram o olho de toda a gente. A China está a demorar a colocar um jogador ao mesmo nível, mas não tenho dúvida nenhum que lá vai chegar, tendo em conta o desenvolvimento que tem vindo a promover ao longo destes últimos tempos. Nós, enquanto treinadores, somos conhecedores de alguns processos de treino diferentes dos que existiam há alguns anos atrás. Sei do caso de clubes e de associações que colocam na Europa uma equipa a treinar durante um ano. Estes jogadores têm a oportunidade de trabalhar de perto com grandes clubes espanhóis. Há relativamente pouco tempo tivemos em Portugal selecções de sub-21 e de sub-20 que estiveram algum tempo a prepararem-se em Portugal, o que quer dizer que eles reconhecem que na Europa vão adquirir competências completamente diferentes daquelas que adquirem na China, mesmo trazendo treinadores de alto valor. Porque? Porque são ritmos diferentes, são quadros competitivos diferentes, organizados de uma forma completamente diferente da forma como estão organizados na China e isso acarreta toda uma série de mais valias e de níveis e competências muito elevados que depois se reflectem nos campeonatos chineses em que eles alinham. Agora, na Europa, se calhar é necessário implementar mais algumas medidas. A acção dos chineses, em termos de marketing, tem sido bastante forte, em Portugal pelo menos. Há equipas lideradas por investidores chineses, que têm levado a Portugal alguns jogadores de valor e estes atletas regressaram depois à China para jogar em clubes da Superliga chinesa. Há exemplos disto, que se materializaram há relativamente pouco tempo.

O Guangzhou Evergrande sagrou-se, no fim-de-semana passado, uma vez mais campeão chinês de futebol, não obstante o grande investimento feito por outros emblemas. O facto do Guangzhou Evergrande ser campeão pelo quarto ano consecutivo não coloca em questão a própria base de desenvolvimento do futebol chinês?

P.B: Há que perceber uma coisa. O Guangzhou Evergrande tem sido campeão ao longo dos últimos anos, mas os outros clubes têm diminuído a desvantagem face ao Guangzhou Evergrande. O Shanghai SIPG, com o André Villas Boas, chegou muito perto. Na realidade, encurtou muito o espaço. Mas, é preciso mais alguma coisa. Se calhar é preciso operar algumas mudanças em termos de organização, em termos de valores. Os clubes do meio e do fundo da tabela têm, no entanto, vindo a encurtar o espaço de uma forma muito acentuada em relação ao Guangzhou Evergrande. Se olharmos para aquilo que é o futebol português e aquilo que ele era há trinta anos, tínhamos a mesma situação, com os clubes da 1.ª Divisão a apresentarem uma disparidade muito grande em relação aos três grandes. Hoje temos um Campeonato em que é difícil de prever qual será o resultado de um jogo entre os líderes da classificação e equipas da segunda metade da tabela. Parece-me que a China está a passar por esse processo: está num nível em que os clubes mais fracos, graças ao facto de trazerem treinadores de valia e outras competências para o futebol chinês, têm vindo a encurtar cada vez mais o espaço que existia entre os grandes clubes e os clubes mais fracos. É este processo que justifica o facto da liga chinesa estar cada vez mais competitiva. Parece-me que é mais isso do que outra situação qualquer.

A nível pessoal, quais são as grandes dificuldades de se trabalhar num local como a China? A língua é sempre um barreira …

P.B: A língua é uma barreira, mas o inglês é cada vez mais uma língua franca para tudo. Hoje, os miúdos na escola aprendem a língua inglesa desde cedo e isso facilita muito a comunicação. Os treinadores quando chegam geralmente têm tradutores, que traduzem o mais das vezes ou para inglês ou para espanhol. Os ensinamentos e as indicações conseguem-se fazer passar para o campo através do tradutor. É verdade que o tradutor também terá que ser capaz de fazer passar a mensagem que o treinador quer fazer passar à equipa. Por vezes, estes tradutores não são da área do futebol e têm alguma dificuldade em conhecer a organização do jogo, em conhecer a metodologia do treino e essa falta de conhecimento dificulta a transmissão da mensagem. O treinador neste período acaba por ministrar ao tradutor um curso de formação rápida naquilo que é o futebol. A língua é uma barreira, mas acima de tudo a barreira são os hábitos e os costumes de muitos e muitos anos de alguns vícios que o futebol chinês tem e que vão sendo gradualmente eliminados. O futebol chinês tem ainda, no entanto, um longo caminho a percorrer. Dizia há pouco, relativamente à área da formação, que existe talento e que existe competência e a China segue a ritmo de desenvolvimento acelerado, mas há um ainda um percurso a ser feito – e é um percurso que é algo longo – para que se percam alguns vícios que perduram ao longo dos anos. O nível de desenvolvimento é, no entanto, notório, pelo que espero ver a China a exibir-se a melhor nível cada vez mais rápido. Não tenho dúvidas nenhumas que a China irá ser uma potência ao nível do futebol, porque não é só pelo questão o investimento nos grandes clubes profissionais. É também pelo investimento que eles estão a ter ao nível das escolas e ao nível da formação e os miúdos, hoje em dia, acabam por nutrir uma grande paixão por futebol. Há miúdos que se entregam de corpo e alma ao futebol já aos dez anos, apesar de nós sabermos que a primeira prioridade é a escola e a segunda opção não é ainda bem o futebol, mas cada vez mais estamos a ver os miúdos na China a terem uma apetência muito grande pelo futebol e a nutrirem uma grande paixão pela modalidade.