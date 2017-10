Semana Dourada: Quase vinte por cento das lojas tiveram menos movimento

A Direcção dos Serviços de Economia (DSE) conduziu um inquérito a 1.230 comerciantes durante a Semana Dourada do início do mês para averiguar o impacto nos negócios dos sectores da restauração e comércio a retalho.

Apesar de os resultados terem demonstrado que a Semana Dourada “produziu uma função impulsionadora” nos negócios, com uma subida no fluxo de pessoas e valor de transacção em comparação com os “dias normais”, o inquérito referiu que 16 por cento dos comerciantes inquiridos notaram uma quebra no movimento e nas transacções registadas nos respectivos estabelecimentos.

Os dados do inquérito da Direcção dos Serviços de Economia constatam ainda que apenas 50 por cento dos inquiridos dão conta de uma maior movimentação na loja, com um aumento médio de 27 por cento. De igual modo, 34 por cento dos inquiridos indicaram que houve uma movimentação de pessoas semelhante à verificada nos dias normais.

No que concerne à localização, as zonas com maior aumento de volume de negócios estão localizadas na strip do Cotai, na Rua de Pedro Nolasco da Silva, no Largo do Senado, nas Ruínas de S. Paulo, na Avenida de Almeida Ribeiro, na Praia Grande e na Rua do Cunha. Entre estas, a maior subida (22 por cento) verificou-se nos “resorts” do Cotai. De um modo geral, houve uma subida de 4 por cento no valor médio das transacções registadas em todos os estabelecimentos comerciais inquiridos face aos dias normais, acrescenta o inquérito.