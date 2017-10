Sébastien Ogier a um passo do quinto título no Mundial de ralis  

O piloto francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta) precisa de vencer o Rali do País de Gales, no próximo fim de semana, para se sagrar campeão do mundo de ralis pela quinta vez consecutiva, a uma prova do fim.

Ogier mantém uma vantagem de 37 pontos sobre o estónio Ott Tänak, colega de equipa e segundo classificado, e 38 sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), à entrada para as últimas duas provas.

Após a prova galesa, que arranca hoje e se estende até domingo, fica a faltar ainda o Rali da Austrália, de 16 a 19 de Novembro, para o final do Mundial de ralis (WRC).

Para se sagrar pentacampeão já este fim de semana, o campeão em 2013, 2014, 2015 e 2016 e o copiloto Julien Ingrassia têm dois caminhos: o primeiro é vencer a prova por uma inédita quinta vez, e o segundo terminar a corrida no segundo lugar e conseguir todos os pontos de bónus da ‘power stage’ de domingo.