Ron Lam considera proposta de revisão da lei laboral “um retrocesso”  

Foto: Hoje Macau;

O presidente da Associação Poder de Sinergia, Ron Lam, defendeu ontem, em declarações à Rádio Macau, que a proposta de revisão da Lei das Relações de Trabalho “é um retrocesso” em matéria de direitos laborais. Para o antigo assessor dos deputados da Associação Geral dos Operários de Macau e antigo candidato à Assembleia Legislativa, o sistema previsto para a compensação pela prestação de trabalho em dias de feriado obrigatório é o ponto mais crítico da proposta: “Sempre defendemos que a compensação pelo trabalho nos feriados obrigatórios deve envolver o pagamento a dobrar do dia de trabalho, mais um dia de descanso compensatório. Na proposta do Governo, o trabalhador pode ser compensado com dois dias de descanso o que, na prática, prejudica os trabalhadores em termos de salário”, salientou Ron Lam, citado pela mesma estação. “É uma proposta em que o Governo considerou mais a opinião do sector empresarial. Cedeu aos patrões”, considerou ainda Ron Lam, ao reiterar que o projecto de alteração “protege menos os trabalhadores do que a actual lei”.