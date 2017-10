Reuniões das comissões da AL podem vir a decorrer de portas abertas

Foto: Eduardo Martins;

A maioria dos deputados que lideram as comissões da Assembleia Legislativa (AL) mostram abertura para que as reuniões deixem de ser à porta fechada, reagindo assim à posição assumida no início da semana por Ho Iat Seng.

O presidente da Assembleia Legislativa, recorde-se, referiu durante o último plenário que a decisão de organizar as reuniões à porta fechada cabia apenas aos presidentes das respectivas comissões, colocando assim em aberto a possibilidade de abertura das reuniões à população.

A ideia de confidencialidade tem vindo a prevalecer e foi, de resto, o argumento apresentado em Abril por Ho Iat Seng e pela restante Mesa da Assembleia Legislativa, instando à não divulgação do relatório com as transcrições das reuniões internas sobre a Lei de Terras.

“Tendo em conta que o conteúdo pormenorizado acerca da apreciação da Comissão sobre a proposta da Lei de Terras não pode ser divulgado, conforme demanda o regimento, o mesmo não vai ser citado”, pode ler-se no parecer da direcção da Assembleia Legislativa que rejeitou o projecto de lei de Gabriel Tong.

Segundo a Rádio Macau, a maioria dos presidentes dos grupos de trabalho admite esta possibilidade. Ho Ion Sang considera que, se algum deputado da comissão a que preside avançar com uma proposta neste sentido, terá que submeter essa proposta a votação. Ella Lei e Si Ka Long também mostram abertura caso seja essa a vontade dos restantes deputados. Já Chan Chak Mo garante que na comissão a que preside não houve, até ao momento, pedidos nesse sentido.

O deputado pró-democracia Ng Kuok Cheong está neste grupo e é um dos maiores defensores da abertura das comissões ao público, a par de Au Kam San, José Pereira Coutinho e Sulu Sou