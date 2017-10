Recorde de carros TC1 na prova de WTCC

O Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCC) vai contar com um recorde de 20 modelos TC1 na grelha de partida muito por culpa das participações de Mak Ka Lok – com um Lada Vesta – e da dupla de Hong Kong Chan Kin Pong e Wong Po Wah, que vão representar a Campos Racing com um Chevrolet RML Cruze.

O recorde prévio de carros TC1 remonta ao ano passado, na prova Twin Ring Mtegi, igualando o número do ano transacto (19), na prova disputada no Slovakia Ring.

A lista de entrada para o penúltimo evento da temporada de 2017 conta actualmente com 19 carros. Os organizadores, porém, emitiram um comunicado de imprensa referindo que 21 carros TC1 irão estar presentes no Circuito da Guia para a edição deste ano da Corrida da Guia, prova que este ano volta a integrar o Campeonato do Mundo de Carros de Turismo.

O piloto do território Mak Ka Lok competiu previamente no World Touring Car Championship em 2011 e 2014, ao volante de um BMW S2000 pela RPM Racing Team. A correr “em casa”, o piloto terá agora oportunidade de experimentar o modelo TC1 quando correr pela RC Motorsport.

Tanto Chan Kin-Pong como Wong Po Wah são pilotos que estão ainda a dar os primeiros passos no WTCC, correndo em Macau ao comando de um Chevrolet RML Cruze. O piloto regular da equipa, Esteban Guerrieri, que foi anunciado no passado fim-de-semana como piloto substituto do português Tiago Monteiro na etapa nipónica do WTCC, não figura ainda na lista revelada na terça-feira pela Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau.