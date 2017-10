Recebe Macau mais turistas que Nova Iorque?  

Sim, recebe. De acordo com um artigo publicado na edição online do jornal britânico The Telegraph, Macau bate Nova Iorque no número anual de turistas que recebe. A RAEM situa-se no sexto lugar do ranking mundial das cidades que mais visitantes acolhem, atrás de Hong Kong, de Banguecoque, de Londres, de Singapura e de Paris, de acordo com dados de 2015 do Euromonitor. O território leva a melhor sobre cidades como o Dubai, Istambul, Nova Iorque e Kuala Lumpur. No entanto, Macau lidera também a tabela das cidades que mais precisam do dinheiro dos turistas, com 44 por cento das suas receitas a serem provenientes do sector turístico, de acordo com a mesma fonte. Já a Rússia e o Canadá conseguiam sobreviver sem turistas, considerando que este sector corresponde apenas a 1,5 por cento do seu Produto Interno Bruto.

E se em Macau se pensava que a proporção entre turistas e a população era desmesurada (cerca de 30 milhões de visitantes por ano contra quase 650 mil habitantes), afinal nada se compara à realidade da Cidade do Vaticano. Este pequeno Estado, no coração de Roma, recebe anualmente cinco milhões de turistas quando ali residem apenas 842 habitantes. São quase seis mil visitantes por cidadão. No lado oposto da escala, o Bangladesh recebe apenas 0,0008 turistas por cada cidadão bengali..

Escreve o The Telegraph que os “americanos são conhecidos por não saírem do lugar”, uma vez que apenas 36 por cento da população dos Estados Unidos da América é detentora de passaporte. Seria de esperar que a República Popular da China não estivesse nem próxima deste valor, considerando que é um dos maiores mercados de “exportação” de turistas. No entanto, os números dizem o contrário: apenas 8,7 por cento dos cidadãos chineses possuem o documento que lhes permite viajar para fora do seu país.

No mesmo artigo, o The Telegraph indica que apenas 0,029 por cento da população mundial visitou a Antártica. E como é que se chega a este número? Dividindo o número de pessoas por ano que pisam este continente (cerca de 38,478) pelo número de nascimentos registados anualmente (131,4 milhões). Contudo, existe um local neste planeta que é ainda menos visitado que a Antártica. É Tuvalu, um estado na Polinésia que recebeu apenas 0,0014 por cento da população mundial.