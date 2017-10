Presença feminina continua a ser irrelevante na cúpula do PCC

A cúpula do Partido Comunista Chinês (PCC) continua a ter uma presença feminina irrelevante, mesmo após a sua renovação, com apenas uma mulher entre os 25 membros do Politburo.

Sun Chunlan, dirigente do sindicato único do regime, é a única mulher que integra a nova formação do Politburo do PCC, escolhida durante o XIX Congresso do partido. A formação anterior contava com duas mulheres.

Já o Comité Permanente do Politburo, composto pelos sete líderes máximos do regime, não inclui nenhuma mulher, prolongando uma tendência que perdura desde a fundação da China comunista, em 1949.

Além do Presidente chinês, Xi Jinping, e do primeiro-ministro, Li Keqiang, que faziam já parte da formação anterior, os novos membros são Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji e Han Zheng.

Já no Comité Central do partido, apenas dez dos 205 membros são mulheres.