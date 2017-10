Novo festival leva estrelas emergentes da música electrónica ao Cotai

Chama-se Jigsaw Music Festival e promete animar a Arena do Cotai, no Venetian, no fim-de-semana de 18 e 19 de Novembro. O certame, que coincide com o fim-de-semana em que Macau acolhe o Grande Prémio de Macau, é um evento inteiramente dedicado à música electrónica.

Dimitri Vegas & Like Mike serão as atracções especiais do festival. A dupla belga é conhecida por inovar nas mixagens, misturando samples de voz com house, techno, electro e break, tendo já marcado presença em diversos festivais de música electrónica um pouco por todo o mundo

Para além da dupla vinda da Bélgica, o evento traz ainda a Macau outras estrelas emergentes deste género musical, segundo o site Asia Live 365.

No primeiro dia, a 18 de Novembro, o palco será ocupado por artistas que marcaram presença no edição deste ano do prestigiado Tomorowland, como Dimitri Vegas & Like Mike, Yves V, Mattn e Double Pleasure. No mesmo dia irão ainda actuar Ahzee e Junior & Royal.

No segundo dia, a Arena do Cotai irá receber Dannic, Nervo, Florian Picasso e Wolfpack. Em representação da Ásia, o evento contará ainda com a participação de DJ Ksuke, o mais reputado DJ japonês da actualidade, e do produtor sul-coreano DJ Koo.

O Jigsaw Music Festival arranca sábado, 19 de Novembro, às 21h30, enquanto que no domingo começa às 19h00. Os ingressos para o evento têm um custo de 680 patacas.