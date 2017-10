Mistérios de Manuel Silva Mendes

Uma dezena de especialistas na vida e obra de Manuel Silva Mendes juntou-se esta semana para assinalar os 150 anos do nascimento do sinólogo. O editor Rogério Beltrão Coelho, através da Associação Amigos do Livro em Macau, foi o responsável pela promoção da iniciativa.

João Paulo Meneses

A Associação Amigos do Livro em Macau promoveu na passada segunda-feira uma sessão sobre a vida e obra de Manuel Silva Mendes, que incluiu o lançamento da (extensa) obra “Manuel da Silva Mendes: memória e pensamento” e um colóquio com diversas intervenções, incluindo de dois dos raros sinólogos portugueses, Ana Cristina Alves e António Graça Abreu.

Manuel Silva Mendes (1867-1931) é unanimemente considerado um dos principais intelectuais da história de Macau e a sessão que decorreu em Vila Nova de Famalicão (concelho a que pertencia a localidade em que nasceu o antigo presidente do Leal Senado) confirmou que se trata de uma personalidade no mínimo entusiasmante.

Diversas intervenções evidenciaram os ‘mistérios’ que rodeiam a sua vida, nomeadamente aqueles que marcam a sua passagem de 30 anos por Macau, território onde morreu.

Por exemplo: era realmente anarquista? Que tipo de anarquista? O investigador António Aresta desenvolveu a questão do “anarquista espiritual”.

E a dimensão espiritual em Silva Mendes é um dos temas mais apaixonantes, ou não tivesse sido dos primeiros portugueses a interessar-se pelo taoísmo. A sua ligação a esta corrente filosófico-religiosa tornou-se tão forte, que, quando faleceu, foi alvo de uma homenagem pelo bonzo com quem tinha diálogos regulares. Diálogos que serviram de tema à intervenção de Ana Cristina Alves.

Outra das dúvidas que intrigou a plateia presente no Centro de Estudos Camilianos foi o nível de conhecimentos de chinês deste coleccionador de arte chinesa. A resposta, mais uma vez, não é muito clara, mas é certo que Silva Mendes não saberia ler ou escrever chinês – quando muito teria um domínio do “cantonense rudimentar”, como foi afirmado, recorrendo a um tradutor. Poder-se-á considerar um sinólogo, sem dominar o chinês? A resposta fica para outro enquadramento.

Também as questões pessoais e familiares parecem intrigar os investigadores que participaram na sessão “Macau: Memória e Pensamento. Manuel da Silva Mendes: 150 anos do seu nascimento, Volume I”.

Aresta, por exemplo, referiu-se ao facto de uma família de origens humildes ter conseguido dar formação superior a vários filhos, um deles Manuel Silva Mendes, advogado. E uma bisneta do reitor do Liceu de Macau falou na irmã que quase nunca é referida. No fundo, sabemos o que Silva Mendes queria que soubéssemos da sua vida, com o investigador a falar numa “deliberada obscuridade”.

António Aresta, ainda, referiu outro facto de difícil compreensão: como é que a poderosa hierarquia católica em Macau deixou Silva Mendes “imune à sua tutela”. “Pertenceria Manuel Silva Mendes à maçonaria?”. A dúvida ficou sem resposta.

Finalmente, um tema recorrente em todo o colóquio e sempre que se fala deste escritor: a relação com Camilo Pessanha [Silva Mendes escreveu uma violenta crítica à obra do poeta em 1929]. A propósito, o principal dinamizador desta iniciativa Rogério Beltrão Coelho, disse ser necessário “contrariar a imagem errada” de Silva Mendes, quando é associado ao poeta de “Clepsidra”. “Amizade ou inimizade com Pessanha?” perguntou-se em Famalicão, com António Graça Abreu a responder da seguinte forma: uma “inimizade Inteligente”.

A iniciativa da Associação Amigos do Livro em Macau realizou-se com o apoio da Fundação Jorge Álvares e da Câmara de Vila Nova de Famalicão (e sem apoios de Macau). Beltrão Coelho deixou esta nota sobre Silva Mendes: “Ninguém depois dele fez tanto como ele na divulgação da China”.

(CAIXA)

Manuscrito inédito

A bisneta de Silva Mendes revelou durante o colóquio desta semana em Famalicão ter encontrado um manuscrito dedicado à China, o que os especialistas presentes no Centro de Estudos Camilianos rotularam de muito importante, tendo de imediato o presidente da Fundação Jorge Álvares, Garcia Leandro, manifestado disponibilidade para apoiar a edição.

Beltrão Coelho aproveitou para sugerir a inserção desse manuscrito no segundo volume de “Macau: Memória e Pensamento. Manuel da Silva Mendes: 150 anos do seu nascimento”.

A bisneta de Manuel Silva Mendes é a pessoa que nesta altura mais contacto tem com o espólio do antigo reitor do Liceu de Macau, embora tenha confessado que, como “os filhos não deram continuidade, muita coisa foi destruída”.