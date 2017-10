Mais aliviado, mais confiante, mais estável  

Xi Jinping sorriu de forma mais confiante e a voz do secretário-geral do Partido Comunista da China soou mais estável na manhã de ontem, durante a conferência de imprensa onde foram apresentados os novos membros do Comité Permanente do Politburo do PCC. O organismo integra cinco novos membros, mas nenhum da chamada “sexta geração” de líderes chineses.

Elisa Gao, em Pequim

Xi Jinping entra no seu segundo mandato com a voz mais aliviada, um sorriso mais confiante e uma postura mais estável relativamente ao 18º Congresso do Partido Comunista da China, que o elegeu pela primeira vez. Os outros nomes que integram o Comité Permanente do Politburo são Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji e Han Zheng, sendo que a ordem dos nomes é também a ordem pelos quais os novos responsáveis pelo PCC subiram ao palco.

Apesar de o encontro com a imprensa estar marcado para as 11h45, uma hora antes (10h45), no Auditório Este do Grande Salão do Povo já estavam reunidos entre 500 a 600 jornalistas oriundos de todo o mundo.

Perto do meio-dia, Xi Jinping liderou o Grupo Permanente eleito durante a primeira reunião plenária do 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, um encontro que decorreu à porta fechada. Todas as câmaras apontaram para a nova liderança do Partido e, por inerência do Estado, para os próximos cinco anos. Xi Jinping acenou aos jornalistas, sorrindo mais e de forma mais tranquila em comparação com o 18º Congresso.

À excepção do primeiro-ministro Li Keqiang, que integrou também o Comité Permanente do Politburo que emergiu do 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, os restantes cinco nomes nunca tinham figurado na lista, mas eram já membros do 18º Comité Central do Politburo. Além disso – à excepção de Li Zanshu que usou uma gravata roxa e Wang Huning uma gravata azul-claro – todos os novos membros do Comité Permanente subiram ao palco com gravatas vermelhas. Durante o 18.º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, Wang Qishan, o secretário da Comissão Central de Inspecção Disciplinar, usou uma gravata azul-escura, enquanto os restantes usaram gravatas vermelhas.

Em comparação com o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, em 2012, Xi Jinping mostrou-se mais aliviado, sorriu de forma mais confiante e a sua voz soou mais estável.

Para a decoração do palco, na plataforma de discursos do 18.º congresso do Partido foi colocado à frente de Xi Jinping um mar de flores. Ontem, as flores desapareceram e por detrás de Xi emergiu uma bandeira do Partido Comunista da China.

No discurso que endereçou aos jornalistas chineses e estrangeiros, Xi Jinping reiterou a confiança na criação de uma nova visão e novas conquistas para o socialismo com características chinesas na nova era, ontem inaugurada. O secretário geral do Partido Comunista mencionou uma evolução, tendo por base quatro períodos: o ano de 2018 marca o 40º aniversário da reforma e abertura política; no ano de 2019 celebra-se o 70º aniversário da fundação da República Popular da China; no ano de 2020 será estabelecida uma sociedade próspera e no ano de 2021 assinala-se o 100º aniversário do Partido Comunista da China.

O Presidente chinês mostrou-se determinado a conduzir uma reforma interna do partido: “Exercer uma governação em pleno no partido é uma viagem sem fim, nós nunca devemos ter a ideia de parar para respirar ou confrontar os nossos passos”, disse.

Xi Jinping abriu as portas do país para que mais jornalistas aprendam ou noticiem as diferentes dimensões da China: “Não querendo elogios, eu estarei contente se deixar a minha integridade preencher o universo”.

Se for seguida a ordem emanada do 18º oitavo Congresso do Partido Comunista relativamente à dinâmica do Politburo demonstrada em 2012, Li Keqiang continua como primeiro-ministro, Li Zhanshu assume o cargo de presidente do Comité Central do Congresso Nacional, Wang Yang será o presidente do Comité Nacional da Conferência Consultiva Política, Wang Huning será nomeado como secretário do secretariado do Comité Central do Partido Comunista da China, Zhao Leji substitui Wang Qishang na Comissão Central de Inspecção e Disciplina e Han Zheng assume o estatuto de vice primeiro-ministro. Zhao Leji já foi, de resto, confirmado no lugar.