Irão em destaque na categoria Ficção do “Sound & Image”  

A organização do Festival “Sound & Image” divulgou ontem os finalistas das categorias Ficção e “Identidade Cultural de Macau”. Entre os dias 5 e 10 de Dezembro, a competição internacional dá a conhecer algumas pérolas da produção ficcional cinematográfica do Irão, de Taiwan, de Portugal, de Espanha, de França, do Japão, da Islândia, da Suécia, do Chile, do Sri Lanka e da Eslovénia. Já as perspectivas de Chu Hio Tong, Kam Chi Hong, Cheang Ka Wo e Lei Cheok Mei sobre a identidade cultural de Macau foram as seleccionadas para disputar o galardão na respectiva categoria.

“Luggage”, de Lei Cheok Mei, retrata uma história de perda, solidão e recomeço de Zyra Shia, uma pintora de 32 anos que ultrapassa uma depressão e volta a conseguir pintar. “Soul Walker”, de Cheang Ka Wo, conta a relação entre duas pessoas e os seus devaneios sobre a vida e a morte, e Kam Chi Hong, com “A Page”, mostra uma película que se assemelha à página de um diário em que pensamentos são transpostos para o papel. “Smell The Smell”, de Chu Hio Tong, dá a conhecer os dilemas amorosos de John.

A categoria Ficção tem entre os finalistas da presente edição do concurso internacional 11 países representados. O Irão destaca-se entre as demais nações, depois de terem sido seleccionadas pela organização um total de três películas: “Parrot”, de Mojtaba Ghasemi, “Without Morning”, de Mohammad Baghi e “Lunch Time”, de Alireza Ghasemi. Segue-se Taiwan com dois filmes, com “Telephone”, de Kang Sze Wen, e “Madness”, de Hseu Ruey-Ting, entre os 16 que dão forma à lista de candidatos escolhidos.

“Já Passou”, do português Sebastião Salgado, é a única película a representar os países lusófonos na categoria “Ficção”. Da Europa chegam ainda dois trabalhos, “911-Pizza” de Elefterios Zacharopoulos, e “Listen” de Niko Mikadze, de França, “Funeral” de Kepa Sojo, de Espanha, “Bitchboy” de Måns Berthas, da Suécia, “Fear” de Dejan Babosek, da Eslovénia, e “Cubs” de Nanna Kristín Magnúsdóttir, da Islândia.

Philipe McKie, do Japão, viu a sua película “Breaker” ser seleccionada para a competição internacional, e Ianka Bandaranayake, do Sri Lanka, vai projectar “Tradition” durante o festival. Dos Estados Unidos da América chega “The Impossible” de Joy Karl Richter e da América Latina, a chilena Valentina Paz Osorio Millaquén foi uma das seleccionadas com “No Right”.

O “Sound & Image” vai decorrer ao longo de seis dias consecutivos, de 5 a 8, no Teatro Dom Pedro V e no Cinema Alegria nos dias 9 e 10 de Dezembro. J.F.