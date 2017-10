Hainão suspende registo de empresas focadas em apostas ‘online’  

A província de Hainão suspendeu recentemente a possibilidade de investidores privados poderem registar empresas relacionadas com jogos ‘online’ de fortuna ou de azar.

A medida poderá arrefecer as perspectivas de crescimento no sector privado no que toca sobretudo às apostas desportivas, mas também à lotaria e a outras formas de jogo na província e contraria os rumores que têm vindo a circular e que dão conta que o Governo iria em breve legalizar apostas em corridas de cavalos.

Ao longo do último ano, mais de 70 empresas – cada uma disposta a investir cerca de 10 milhões de renminbi – registaram-se junto das autoridades de Hainão como empresas de jogo ‘online’ com o intuito de se focarem neste tipo de operações, incluindo lotarias ‘online’ e competições equestres, o que poderia envolver apostas em cavalos, segundo uma investigação conduzida pela Caixin.

A maioria destas empresas foi estabelecida por investidores a título individual. Muitos compartilhavam os mesmos accionistas e executivos, e por vezes até o mesmo endereço, frequentemente um complexo residencial.

As autoridades da província decidiram, por isso, suspender este mês o registo das empresas que procuravam entrar em negócios relacionados com apostas em cavalos, de acordo com um responsável da Administração para a Indústria e Comércio de Hainão.

As autoridades revogaram também a aprovação de apostas desportivas de empresas que já se tinham registado como empresas de jogo, referiu o responsável: “Para já é uma suspensão. Estamos à espera de mais instruções para saber se estes registos serão banidos futuramente”, disse o responsável.

Algumas empresas tinham recebido a aprovação como parte de um esforço do Governo em “reduzir o limite de registos corporativos”, acrescentou a fonte. Porém, o Governo Central veio defender que as empresas de jogos de fortuna ou de azar devem ser operadas por organizações sem fins lucrativos ao invés de companhias privadas, sendo necessário aprofundar as informações sobre o assunto.