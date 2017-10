Governo lança programa de avaliação da capacidade linguística

Tem início a 1 de Novembro e estende-se até 30 Junho de 2018, o programa piloto de avaliação da capacidade linguística dinamizado pelo Executivo ao abrigo do plano de fomento à formação de quatros qualificados. O mandarim, o português e o inglês são as línguas em que será possível obter certificação e um prémio adicional de mil patacas. Estimular os residentes a melhorar as suas competências profissionais e garantir uma reserva de quadros técnico-profissionais em diversas áreas são os propósitos da iniciativa.

Sílvia Gonçalves

A Comissão de Desenvolvimento de Talentos, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) e a Fundação Macau lançaram o “Programa de Estímulo à Formação e aos Exames de Credenciação dos Quadros Qualificados”, Numa primeira fase – que arranca a 1 de Novembro e termina a 30 de Junho do próximo ano – decorre o Programa Piloto de Avaliação da Capacidade Linguística, durante o qual será avaliada a proficiência dos residentes em mandarim, português língua estrangeira e inglês. Os exames poderão ser efectuados em instituições como o Instituto Politécnico de Macau (IPM), o Instituto Português do Oriente (IPOR) e a Universidade de Macau (UMAC). A quem atingir o nível requerido será atribuído, por exame, um prémio de mil patacas.

A iniciativa dirige-se aos residentes com idade igual ou superior a 15 anos, inscritos no Sistema de Registo de Informações de Talentos, e visa motivar os cidadãos a elevar as suas qualidades e competências profissionais em diversas áreas, nomeadamente na vertente linguística, aquela a que, numa primeira fase, o programa se destina. As inscrições encontram-se já abertas na página electrónica da Comissão de Desenvolvimento de Talentos e os exames de credenciação podem ser efectuados entre 1 de Novembro e 30 de Junho de 2018: “A primeira fase, do programa piloto, será limitada aos exames de proficiência nas línguas mais comuns no mercado de trabalho, sendo, depois, os exames de credenciação estendidos a outras áreas profissionais”, pode ler-se no documento ontem facultado à imprensa. Com o projecto, as entidades organizadoras procuram ainda garantir “uma reserva de quadros técnico-profissionais nas diversas áreas para desenvolver a diversificação da economia”.

“Esperamos que com este tipo de certificação mais pessoas participem no programa. Queremos construir uma sociedade de aprendizagem, não só para quem está na escola mas para toda a população em Macau”, salientou ontem Kong Ngai, chefe de divisão de Educação Contínua da DSEJ, em declarações à imprensa.

Assinalando que o Sistema de Registo de Informações de Talentos está a funcionar desde 2014, e que conta já com mais de oito mil inscritos, Lei Lai Keng, assessora principal da Comissão de Desenvolvimento de Talentos, estima que no programa Piloto de Avaliação de Capacidade Linguística participem “cerca de mil pessoas”. Os exames de credenciação que podem ser efectuados são os seguintes: Teste de Proficiência em Mandarim, Teste de Proficiência em Língua Chinesa, Exame CAPLE (Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira), IELTS (International English Language Testing System) e o TOEIC (Test of English for International Communication).

Lei Lai Keng assume que, numa segunda fase – ainda sem calendarização – a intenção do programa é abranger o “lado técnico-profissional”, nomeadamente nas vertentes “eléctrica, mecânica e de cozinha”.