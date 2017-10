Gil Oliveira vai ser assessor de Wong Sio Chak

Gil Oliveira vai ser assessor do Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, a partir de 1 de Janeiro, noticiou ontem a Rádio Macau. De acordo com a emissora pública de radiodifusão, o actual juiz do Tribunal de Segunda Instância (TSI) cessa funções no dia 15 de Novembro, depois de mais de 24 anos de trabalho nos tribunais de Macau.

O magistrado, que trabalha no território desde Setembro de 1993, cessa funções no TSI por atingir os 65 anos de idade, tendo já sido autorizado pelo Conselho Superior da Magistratura a exercer as novas funções.