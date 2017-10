GAES realiza sessões de partilha de experiências com antigos alunos  

O Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES) realiza, a 11 e 12 de Novembro, três sessões de partilha de experiências de antigos alunos do ensino superior. Intituladas “Partilhar experiências com os outros – Sessões de Partilha das Experiências de Estudo dos Antigos Alunos”, as iniciativas terão lugar no Centro dos Estudantes do Ensino Superior, situado na Avenida Conselheiro Ferreira de Almeida. Presentes, estarão alunos que estudaram em Macau, Hong Kong, Portugal, Reino Unido, Canadá, Austrália, Estados Unidos da América, Japão e Coreia do Sul e que vão transmitir ao auditório experiências de estudo e de aprendizagem, bem como relatar aspectos das suas vivências no exterior, respondendo, ainda, às questões colocadas pelo público. A participação está sujeita a inscrição no “Site de Informação para o Prosseguimento de Estudos no Ensino Superior”, na página electrónica do GAES.

