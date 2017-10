Fórmula 3 terá apenas 22 carros, o número mais baixo desde 1983

A edição deste ano da Taça do Mundo de Fórmula 3 vai contar com o mais baixo número de participantes desde que a prova assumiu a designação de Taça Intercontinental de Fórmula 3, em 1983. No pelotão estará Ryuji Kumita, de 50 anos, que vai correr pela sua própria equipa, a B-Max.

As corridas de Fórmula 3, que consolidaram a designação de “prova raínha” do Grande Prémio de Macau ao longo das últimas três décadas e meia, já ajudaram a catapultar para a ribalta algumas “lendas” da Fórmula 1, como Ayrton Senna ou Michael Schumacher. Este ano, a corrida vai contar com apenas 22 carros na grelha, naquele que é o número mais baixo de automóveis em prova desde 1983.

Com 22 carros na grelha de partida para este ano, a corrida de Fórmula 3 irá assemelhar-se mais a uma grelha de Fórmula 1 do que a uma grelha de uma competição de menor nomeada. Porém, com a excepção da corrida de 1983, tem havido sempre pelo menos 28 carros na corrida.

A Carlin deverá destacar-se da demais concorrência ao juntar cinco carros para a prova, incluindo o campeão europeu de Fórmula 3, Lando Norris, enquanto Mick Schumacher e Callum Ilott irão voltar a correr pela Prema, tal como no circuito europeu. Norris irá liderar a equipa da Carlin, com o objectivo de repetir o sucesso alcançado no ano passado, quando a vitória sorriu ao português Félix da Costa.

Para além do filho de Michael Schumacher, estará na Guia o filho de um outro antigo campeão de Fórmula 1, o brasileiro Nelson Piquet. Depois de ter corrido no ano passado em Macau – onde alcançou um 9.º lugar – Pedro Piquet regressa ao Circuito da Guia novamente pela Van Amersfoort Racing, conduzindo um Dallara Mercedes.

“É muito bom disputar de novo o Grande Prémio de Macau. No ano passado adquiri uma experiência valiosa e espero que isso me ajude a encontrar a velocidade para ser ainda mais competitivo”, referiu o piloto brasileiro em declarações ao portal de automobilismo F1 Mania.

Embora sem apontar objectivos em termos classificativos, Piquet referiu que vai procurar “conseguir o máximo de voltas durante o evento e ir melhorando a velocidade para a classificação e ter uma boa posição na corrida classificativa de sábado, que determina a ordem de largada na final de domingo”.

A juventude estará, como habitualmente, em maioria nesta prova, mas há uma excepção: o japonês Ryuji Kumita, de 50 anos, vai correr pela B-Max. A título de curiosidade, o piloto japonês vai disputar a prova com o pseudónimo de “Dragon” no Circuito da Guia.

A edição deste ano do Grande Prémio de Macau será também a primeira a ser realizada sem a presença do antigo coordenador Barry Bland, que saiu da organização do evento no ano passado, tendo falecido em Julho. Segundo a Comissão Organizadora do Grande Prémio, não haverá nenhuma homenagem em especial dedicada ao inglês, conhecido como o pai da prova de F3 em Macau.