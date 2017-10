FIMM encerra com concertos da Orquestra Filarmónica de Viena

O XXXI Festival Internacional de Música de Macau termina com concertos da Orquestra Filarmónica de Viena. O evento, que arrancou no dia 29 de Setembro, inclui, nesta recta final do programa, espectáculos apresentados por músicos e por entidades provenientes de várias geografias.

Os clássicos de Ludwig van Beethoven, Richard Strauss e Richard Wagner interpretados pela Orquestra Filarmónica de Viena, dirigida pelo maestro Andris Nelsons, passam no fim-de-semana por Macau , no âmbito do XXXI Festival Internacional de Música de Macau (FIMM). “A essência austro-germânica única e a delicada música de Viena” definem os concertos de encerramento de um evento que, ao longo do último mês, trouxe ao território músicos de várias partes do mundo. “O Pináculo Dourado”, no Domingo, e “Beethoven Imortal”, na Segunda-feira, sobem ao palco do Grande Auditório do Centro Cultural de Macau (CCM), para espectáculos com início agendado para as 20 horas.

Pela primeira vez numa longa história que se começou a desenhar em 1842, a Orquestra Filarmónica de Viena embarca numa prolongada digressão pela República Popular da China. O organismo reservou para a deslocação à China uma dezena de concertos exclusivos e paragens nas cidades de Shenzhen, Guangzhou, Xangai, Nanjing e Macau, todos eles com datas duplas no calendário da temporada 2017/2018.

O maestro Andris Nelsons, 38 anos, já regeu diversas orquestras de renome no panorama musical internacional, como a Filarmónica de Berlim e a Filarmónica de Nova Iorque. Nelsons mantém uma colaboração regular com a Filarmónica de Viena, reconhecida pela capacidade de interpretação dos seus músicos, estilo musical exclusivo da capital austríaca e “charme austro-germânico único”, descreve o Instituto Cultural (IC), a entidade responsável pela organização do FIMM.

Ludwig van Beethoven é a figura central dos dois concertos de encerramento do festival, que terão lugar no Grande Auditório do CCM. No Domingo, o primeiro concerto – “O Pináculo Dourado” – integra a Sinfonia n.º 8 em Fá, Maior Op.93, de Beethoven, e Uma Vida de Herói, Op.40, de Richard Strauss. O segundo, agendado para Segunda-feira e intitulado “Beethoven Imortal”, junta duas peças do compositor alemão e o “Prelúdio” e “Liebestod” de Tristão e Isolda, de Richard Wagner.

ANTES DA FILARMÓNICA DE VIENA, AS CANÇÕES ESPIRITUAIS, O PIANO DE GENIUŠAS E AS CORDAS PORTUGUESAS

“Hábil em revelar a diversidade e profundidade de canções espirituais, canta, dança e toca percussão do seu modo culturalmente único, mostrando a beleza das vozes puras”, o Soweto Gospel Choir actua esta noite na Fortaleza do Monte, para um concerto que tem início marcado para as 20 horas.

Amanhã, o jovem pianista russo Lukas Geniušas leva ao palco do Pequeno Auditório do Centro Cultural de Macau, pelas 20h, obras dos compositores Chopin, Ravel e Prokofiev: “Geniušas toca com o brilho de um laureado mas com uma habilidade madura para recriar a arquitectura de um trabalho e uma expressividade que não chama, abertamente, a atenção para si mesma”, escreveu o britânico The Guardian.

No Sábado, o português Quarteto de Cordas de Guimarães “leva o público numa viagem musical através dos períodos do classicismo, do romantismo e do século XX” e, ainda no mesmo dia, o cantor de Hong Kong William So coopera com a Orquestra Chinesa de Macau para apresentar os clássicos populares. Os músicos apresentam-se no Teatro Dom Pedro V e no “The Venetian Theatre”, respectivamente, ambos pelas 20h.

Jazzmeia Horn é uma das estrelas em ascensão convidadas pelo Instituto Cultural a participar no XXXI Festival Internacional de Música de Macau. Vencedora da “Thelonius Monk International Vocal Jazz Competition”, a norte-americana chega com o conjunto “The Artistry of Jazz Horn” e traz consigo o futuro do jazz, adianta o IC em comunicado. O espectáculo decorre na Fortaleza do Monte, no Domingo, às 20h.

No âmbito do Programa Festival Extra do FIMM, realizam-se três conversas de antecipação aos concertos protagonizados pelo Soweto Gospel Choir” e pela Orquestra Filarmónica de Viena, conduzidas pelos músicos e críticos de sectores diferentes, permitindo ao público aprofundar antecipadamente conhecimentos sobre os conteúdos dos espectáculos e potenciando a apreciação artística por parte dos amantes da música. A entrada é gratuita para as Conversas Pré-espectáculo, mas o número de lugares é limitado