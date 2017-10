EUA: Câmara dos Representantes aprova mais sanções contra Pyongyang

A Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou na terça-feira (madrugada de quarta-feira em Macau) um projecto de lei para reforçar as sanções contra a Coreia do Norte pelo programa nuclear, e cortar os vínculos de Pyongyang com o sistema financeiro global.

O projecto, aprovado com 415 votos a favor e dois contra, foi baptizado com o nome do Otto Warmbier, o estudante norte-americano que faleceu em Junho depois de mais um ano em coma preso no Coreia do Norte.

O texto pede ao Departamento do Tesouro que congele as contas de instituições financeiras internacionais em que a Coreia do Norte registe algum tipo de lucro: “Chegou o momento de que esses bancos entre ajudar e instigar o Governo da Coreia do Norte ou defender a paz com os Estados Unidos e os seus aliados”, disse o republicano Andy Barr, promotor do projecto, durante o debate legislativo.