Espaço Anim’Arte submetido a reparações eléctricas no final do mês

Decorrem até 15 de Novembro obras de reparação do sistema de distribuição eléctrica da marginal do Lago Nam Van. A iniciativa visa assegurar o fornecimento de energia eléctrica a todas as entidades culturais e criativas e do sector da restauração com lojas no Anim’Arte NAM VAN.

As obras terão lugar nas áreas exteriores das lojas S1 a S12 do Anim’Arte NAM VAN, dividindo-se em duas fases. A primeira fase decorre desde 23 de Outubro e até 1 de Novembro na área das lojas S7 a S12, decorrendo a segunda fase de 1 a 15 de Novembro na área das lojas S1 a S6.

Segundo um comunicado do Instituto Cultural (IC), as obras abrangem a escavação de valas para fins de instalação de cabos e tubos, a substituição das tampas dos cabos eléctricos, o fechamento das valas e a repavimentação de passeios.

Durante o período da execução das obras, a “Feira de Artesanato do Lago Nam Van aos Fins de Semana” e os workshops programados serão realizados conforme previsto, enquanto o IFT Café, nas lojas S5 e S6, encerrará de 6 a 11 de Novembro.