DSAT:  Número de acidentes rodoviários poderá aumentar  

Quem o diz é o sub-director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego. Chiang Ngoc Vai acredita que o número de acidentes de viação pode vir a conhecer um aumento face à crescente intensidade do trânsito no território.

“Claro que não gostaríamos de ver nenhum acidente mas se calhar, com o aumento do fluxo de tráfego, este número vai aumentar”, exclamou ontem Chiang Ngoc Vai, sub-director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), à margem da conferência de imprensa relativa à edição de 2017 do “Carnaval de Segurança Rodoviária”. Ontem foi também revelado o número de acidentes de viação que ocorrera nos primeiros nove meses do corrente ano: até ao final de Setembro, Macau foi palco de 11.087 acidentes rodoviários, o que perfaz uma média de 40 casos diários, de acordo com os números avançados pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP). Até ao final do mês passado morreram nas estradas de Macau, vítimas de acidentes de viação, seis pessoas. No ano passado registaram-se nove vítimas mortais no asfalto de Macau.

Relativamente a 2016, ano durante o qual se registaram mais de 15 mil acidentes rodoviários, este ano o território está a conhecer um aumento, ainda que ligeiro, de ocorrências. Até Setembro de 2016, o Corpo de Polícia de Segurança Pública deu conta de 11 mil acidentes, valor que este ano já chegou aos 11.087. Leong Wa Chi, comissário do Departamento de Trânsito do CPSP, apontou como principais causas para os acidentes de viação a curta distância que é mantida entre os veículos e a falta de controlo da velocidade a que os carros circulam.

Até Setembro deste ano, as autoridades identificaram 2.768 condutores a utilizar o telemóvel na estrada, um aumento considerável face aos 2.317 registados no ano passado. O Corpo de Polícia de Segurança Pública deu ontem conta ainda de um aumento no número de peões que atravessaram a estrada fora da passadeira, uma infracção que este ano soma já 483 ocorrências, quando em 2016 as infracções tinham sido de 187.

Por sua vez, o sub-director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego não esconde a possibilidade de ver os números de acidentes rodoviários aumentar face ao aumento da intensidade do trânsito em Macau, que se prevê que seja cada vez mais significativa. De acordo com dados divulgados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), até Agosto último o número de pedidos de registo de veículos tinha aumentado 10,4 por cento face ao período homólogo. Por outro lado, até ao mesmo período, o número de veículos a motor em circulação em Macau era de 242.756, menos 2,5 por cento em comparação com o período homólogo.

Chiang Ngoc Vai espera que com actividades como o “Carnaval da Segurança Rodoviária”, que decorre no próximo domingo, o número de acidentes rodoviários possa diminuir. A Praça do Tap Seac foi o local escolhido para acolher o evento, subordinado ao tema “Segurança rodoviária depende de todos nós”. Paralelamente, as Avenidas Almeida Ribeiro e Sidónio Pais vão servir de palco a uma peça de teatro que tem por grande finalidade ensinar os peões a atravessar a estrada de forma correcta.