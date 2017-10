DSAL realiza 541 inspecções e suspende obras em cinco estaleiros

Com o intuito de tomar o pulso à segurança e à saúde ocupacional dos estaleiros de construção do território, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) realizou 541 visitas a locais de empreitadas, tendo emitido cinco despachos de suspensão de obras.

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais emitiu ainda 231 recomendações aos empreiteiros responsáveis pelos estaleiros visitados, aplicando também 48 sanções por falta de segurança, principalmente em relação às medidas de protecção colectiva e ao trabalho em altura.

A iniciativa foi conduzida no início do corrente mês e integrou a segunda fase de visitas inspectivas de segurança e saúde ocupacional deste ano ao sector da construção, mostrando a “responsabilidade quanto à supervisão e promoção da segurança no trabalho em estaleiros” da DSAL, bem como a “intenção de continuar a reforçar as visitas inspectivas e a divulgação e sensibilização dessa área de modo a prevenir a ocorrência de acidentes de trabalho logo desde o início”, sustenta o organismo em comunicado.