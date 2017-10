“Do Corpo à Performance” quer mostrar aos alunos a importância das arte na criação biográfica

Para além de estar à frente da iniciativa “Pontes & Intercâmbio Culturais entre Macau e Portugal”, que arranca hoje pelo sexto ano no território, Sandra Battaglia é responsável pelo módulo intensivo “Do Corpo à Performance”, integrado nos cursos de Comunicação e Média e de Design da Universidade de São José. O objectivo da formação passa por afastar os alunos da formação exclusivamente técnica e aproximá-los do acto performativo, “tão importante na construção do indivíduo”.

Joana Figueira

Continua a faltar espaço para as artes performativas e processos de auto-conhecimento nas instituições de ensino superior de Macau, com a vertente técnica da aprendizagem a sobrepor-se a uma aproximação holística ao universo das artes. Sandra Battaglia, directora artística da plataforma Unitygate, defende que “é de enorme importância a introdução destas matérias” na formação em geral e dos alunos em particular. A responsável sublinha a perspectiva “visionária” da Universidade de São José (USJ) ao integrar nos cursos de Comunicação e Média e de Design, da Faculdade de Indústrias Criativas, o módulo “Do Corpo à Performance”, que ministra até ao dia 26 de Novembro.

Ao longo de oito sessões intensivas que se prolongam cada uma por três horas, os alunos vão “receber instrumentos que vão permitir o seu próprio desenvolvimento tanto ao nível pessoal, como grupal se possam interligar com as matérias do curso”, explicou Battaglia ao PONTO FINAL.

A parceria com a Universidade de São José arrancou há três anos e, desde então, o trabalho tem sido “no sentido no sentido de tentar encontrar a melhor forma de integrar estas matérias no ensino”. Em Abril, já tinha decorrido um workshop que previa a integração das “disciplinas de movimento ou de criação biográfica”, ideia que se materializa agora nos currículos oficiais da instituição de ensino superior: “É muito importante em Macau, é corajoso e visionário”, disse Sandra Battaglia. “Este módulo [existir] dentro das indústrias criativas é um grande passo. Tive as primeiras aulas e, na verdade, não há muita consciência da importância que têm estas matérias”, acrescentou.

“Eles não vão ficar limitados só a um lado tecnicista do curso, poderão – se assim o souberem bem utilizar – adquirir também conhecimentos, ferramentas que vão ampliar o seu lado criativo, a sua capacidade de expressão, de comunicação, de conexão, no sentido em que for aplicada”, referiu a também directora-geral da portuguesa Amalgama – Companhia de Dança.

Sandra Battaglia considera que o módulo amplia as capacidades de comunicação e distancia-se da aprendizagem exclusivamente cognitiva: “O meu pensamento já não se resume só numa caixinha. Obviamente que o conhecimento neste momento é sistémico, portanto tudo aquilo que pode contribuir para o desenvolvimento do ser vai directamente influenciar a sua profissão, portanto, aquilo que ele faz, como é que ele faz e a qualidade que tem no seu espaço profissional”, esclareceu.

A bailarina rejeita ainda a ideia de que o desenho do módulo se associe apenas ao teatro ou à dança “no sentido mais fechado ou estereotipado”, indicando que aquilo que transmite aos mais de 50 alunos que frequentam as suas aulas são “matérias essenciais ao desenvolvimento de potenciais próprios, ao desenvolvimento da consciência de si, da consciência do outro, da relação do grupo, da expressividade e do auto-conhecimento de forma mais profunda. E também da abertura das linguagens expressivas e a consciência de corpo”, salienta.

Por outro lado, Battaglia – que trabalha há mais de três décadas com diferentes comunidades, mostrando-lhes a expressão corporal como ferramenta de desenvolvimento pessoal – nota a influência que as referências culturais desempenham em cada lugar: “Há muitas características nestes grupos de Macau, por óbvias razões de cultura diferente, que não são iguais às características dos grupos em Portugal. E o saber estar presente, inteiro e envolver-se também são matérias que vão, no fundo, contribuir para a construção destas pessoas”, defende.