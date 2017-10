Directores dos gabinetes de ligação em Macau e Hong Kong com assento no Comité Central  

A integração de Zheng Xiaosong e de Wang Zhimin no Comité Central do Partido Comunista Chinês é encarada por alguns analistas, citados pelo South China Morning Post, como um reforço da política de controlo do Governo Central sobre as duas regiões administrativas especiais. Os dois responsáveis são dois dos 204 membros do Comité Central.

Os principais representantes de Pequim em Hong Kong e Macau ascenderam ao Comité Central do Partido Comunista Chinês, noticiou ontem o South China Morning Post, no rescaldo do fim do 19o Congresso do PCC. De acordo com o diário de língua inglesa, a nomeação vem marcar uma mudança no rumo estabelecido há cinco anos, quando apenas o responsável do Gabinete de Assuntos de Hong Kong e Macau, com sede em Pequim sob a égide do Conselho de Estado, Zhang Xiaoming, integrou o órgão que ajuda a orientar a política do país.

O anúncio feito na terça-feira pelo Partido Comunista Chinês deu conta da integração dos dois directores dos gabinetes de ligação de Pequim em Macau e Hong Kong – Zheng Xiaosong e Wang Zhimin, respectivamente – no organismo composto por 204 membros, a par com Zhang Xiaoming. As nomeações são encaradas como uma nova forma de o Governo Central levar Hong Kong para a agenda nacional, colocando em destaque o papel crucial que Pequim diz ter a RAEHK em iniciativas como o plano de desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

De acordo com o South China Morning Post, alguns analistas dizem que a tomada de posição mostra que Pequim reposicionou o foco no que considera serem fontes potenciais de instabilidade: “O congresso enfatiza que, para garantir a prosperidade e a estabilidade a longo prazo de Hong Kong e Macau, as políticas ‘Um País, Dois Sistemas’, “Hong Kong governada pelas gentes de Hong Kong”, Macau governada pelas suas gentes com alto grau de autonomia” devem ser implementados de forma abrangente e correcta”, assinalou o Presidente Xi Jinping, na cerimónia de encerramento do 19º Congresso do partido, citado pelo mesmo jornal. O Chefe de Estado acrescentou ainda: “Juntamente com os cidadãos do Continente, os compatriotas de Hong Kong e de Macau devem compartilhar a responsabilidade histórica do ressurgimento nacional e desfrutar da glória compartilhada da prosperidade, da riqueza e da força do país”.

Xi Jinping anteriormente havia já listado a tarefa de implementar o princípio “Um País, Dois Sistemas” como um dos 14 pontos no seu “Pensamento sobre o Socialismo com Características Chinesas para uma Nova Era”, o mais recente dogma político definidor das estratégias de desenvolvimento do país. O Presidente pediu a fusão da “jurisdição abrangente” de Pequim com a política de “alto grau de autonomia” de Hong Kong e Macau. O South China Morning Post assinalou ainda que, no anterior Congresso, apenas o director de então do Gabinete de Assuntos de Hong Kong e Macau, Wang Guangya, foi seleccionado como membro de pleno direito no Comité Central. Zhang Xiaoming, que era director do Gabinete de Ligação em Hong Kong, figurava apenas como membro alternativo.

Com a ascensão dos actuais directores dos gabinetes de ligação, alguns observadores mais experientes dizem que Pequim está a fortalecer o seu controlo sobre os assuntos das duas cidades. “Uma das principais tarefas do Gabinete de Ligação [em Hong Kong] é unificar as forças pró-China, a fim de diminuir o apoio à oposição ou à independência”, disse Lau Siu-kai, vice-presidente da Associação Chinesa de Estudos de Hong Kong e Macau, um grupo de estudo próximo de Pequim, citado pelo mesmo diário. “O director do Gabinete de Ligação, uma vez nomeado como membro pleno do Comité Central, obviamente exerce um poder mais proeminente dentro do Partido Comunista”, considerou.

Johnny Lau Yui-siu, um estudioso da organização política chinesa, referiu, ainda de acordo com o South China Morning Post, que as nomeações do partido estavam em linha com o apelo de Xi para colocar o foco na jurisdição abrangente de Pequim sobre Hong Kong: “Os três principais responsáveis por Hong Kong e Macau estão agora no Comité Central, as políticas de Hong Kong e Macau, sob o secretário-geral do partido, Xi, foram elevadas”, assinalou.