Deputados querem debater falhas e consequências da passagem do Hato

A passagem do tufão Hato por Macau, o mais forte em 53 anos, serve de mote às primeiras propostas de debate da nova legislatura admitidas na Assembleia Legislativa, com deputados a quererem discutir falhas, consequências e novas medidas.

Depois do Hato, “o Governo deve esclarecer minuciosamente a questão relativa à efectivação das responsabilidades dos governantes e divulgar as medidas de melhoria e implementar ao nível da prevenção, salvamento e defesa”, diz o deputado democrata Ng Kuok Cheong, na sua missiva.

Ao lembrar que, dentro de dois anos, vai haver mudanças nos principais cargos para assinalar que “as responsabilidades relevantes e a segurança” de Macau “não devem ser tratadas à toa nem proteladas”, o deputado exorta os dirigentes a “esclarecer inequivocamente” e “a resolver” as questões no decurso do seu mandato: “O público suspeita que o Conselho para o Tratamento de Incidentes Imprevistos, liderado pelo chefe do executivo, e a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) falharam nas suas responsabilidades” no que respeita ao aviso, prevenção e salvamento, aquando da passagem do tufão Hato que, em 23 de Agosto, provocou dez mortos e mais de 240 feridos, além de significativos prejuízos, observa Ng.

No entanto, “ainda não houve a efectivação das responsabilidades dos governantes” nem “nada se viu quanto a um avanço para resolver” a questão relativa às infra-estruturas incapazes de conter inundações na zona ribeirinha da península, realça o deputado.

Renovados apelos à responsabilização dos dirigentes, a partir do exemplo do tufão Hato, ouviram-se ainda na passada segunda-feira no hemiciclo naquelas que foram as primeiras intervenções antes da ordem do dia da nova legislatura, que arrancou em 16 de Outubro.

Sulu Sou, eleito em Setembro por via de uma lista afiliada da maior associação pró-democracia do território – a Novo Macau – também pretende ver debatida a necessidade de o Governo proceder a “uma reforma total dos mecanismos de alerta de tufões e da gestão interna dos SMG”.

Pegando no recente relatório do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) sobre procedimentos de previsão de tufões que, a seu ver, vem “confirmar a suspeita do público” de que os incidentes causados pelas tempestades Nida, em 2016, e Hato, em Agosto último, se devem, em termos dos alertas meteorológicos, “a erro humano”, Sulu Sou diz que “o que mais impressionou a população foi a possibilidade de estes problemas terem acompanhado todo o mandato do ex-director Fong Soi Kun”.

Isto porque tal “implicaria que a população de Macau, sem se aperceber, viveu durante longos anos em perigo devido a informações meteorológicas falsas”.

O mais jovem deputado de Macau, de 26 anos, submete ainda uma segunda proposta de debate, sobre o Terminal Subterrâneo de Transporte Público das Portas do Cerco que, após o Hato, “transformou-se novamente num lago com água acumulada”, com “danos de diferentes níveis”.

“O sistema público de transporte colectivo é uma questão de grande importância”, diz Sulu Sou, apontando que “ao longo de 13 anos gastaram-se, sem qualquer resultado, dezenas de milhões de patacas nas obras de reparação” daquele terminal, algo “inaceitável”.

Ella Lei, eleita igualmente por sufrágio universal, também propõe um debate sobre transportes públicos, mas focado nas tarifas dos autocarros: “A proposta de aumento por parte do Governo não pode apenas assentar no alívio do orçamento do respectivo serviço público, pois é necessário considerar as influências desta proposta na vida da população”, defende a deputada na proposta de debate que, se aceite pelos seus pares, convoca o Governo a fazer-se representar no hemiciclo.