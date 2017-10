Congresso de turismo traz a Macau Jaime Gama, José Manuel Fernandes e Jaime Nogueira Pinto  

Macau vai acolher pela quarta vez o Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo. Confirmadas estão já personalidades como o antigo presidente da Assembleia da República Jaime Gama, o jornalista José Manuel Fernandes e o politólogo Jaime Nogueira Pinto.

O 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) vai decorrer em Macau entre 23 e 27 de Novembro e entre os nomes já confirmados no extenso programa da iniciativa contam-se o antigo presidente da Assembleia da República Jaime Gama, o jornalista José Manuel Fernandes e o politólogo Jaime Nogueira Pinto. Os três oradores vão debater sobre o “Oriente, Portugal e os portugueses. A história, o presente e os desafios para o futuro” logo no primeiro dia do certame. A cerimónia de inauguração do evento, que antecede a sessão, vai contar com a presença da secretária de Estado do Turismo do Governo português, Ana Mendes Godinho, o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira e ainda o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura da RAEM, Alexis Tam.

Após a sessão que vai juntar no mesmo palco Jaime Gama, José Manuel Fernandes e Jaime Nogueira Pinto, o programa continua com a realização de um workshop intitulado “Portugal – China: Encontro de negócios entre agentes de viagens de diversas regiões da China Continental e players Portugueses”. De acordo com as informações avançadas pelo portal Opção Turismo, para esta actividade estão já confirmados representantes de agências de viagem de Pequim e das províncias continentais de Cantão, Fujian, Guangxi, Sichuan, Jilin, Henan, Shanxi, Hainan, Gansu, Ningxia, Liaoning, Yunnan e Heilogjiang.

O segundo dia do evento, que este ano tem como tema “Turismo: A Oriente, tudo de novo!”, conta com quatro sessões. A primeira será proferida pelo empresário e professor universitário Paulo Amaral que irá discorrer sobre “A transformação digital no caminho das oportunidades”. Segue-se o antigo ministro da Economia Augusto Mateus com o tema “O papel do turismo na reinvenção do crescimento económico em Portugal” e a recordista mundial da travessia do Pacífico Natalia Cohen que vai conduzir a sessão “Todos temos os nossos oceanos para atravessar”. O segundo dia termina com a intervenção da economista Sandra Primitivo, intitulada “O valor económico da distribuição turística em Portugal”.

A última sessão do programa decorre no sábado, 25 de Novembro, e será conduzida pelo advogado e administrador Diogo Lacerda Machado, que irá falar sobre “O turismo, o Oriente, as empresas, os negócios… e a TAP”. Por fim, o 43º Congresso Nacional da APAVT encerra com o ‘peddy paper’ “À Descoberta de Macau”.

De acordo com o portal Opção Turismo, até ontem estavam já inscritas 640 pessoas e a organização espera ultrapassar a barreira dos 700 congressistas.

O primeiro congresso da APAVT decorreu no ano de 1973, em Lourenço Marques, a actual Maputo. Desde então, a iniciativa já se realizou em Macau por três vezes, nos anos de 1990, 1996 e 2008. Nessas edições foram discutidos temas como “Desafios ao Turismo: Ambiente e Tecnologia”, “Turismo: Desafio, Sim ou Não” e “Turismo: Novos Mercados, Novas Oportunidades”.