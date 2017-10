Chui Sai On apresenta LAG a 14 de Novembro no hemiciclo

O chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, vai deslocar-se a 14 de Novembro à Assembleia Legislativa para apresentar as políticas para o próximo ano, foi ontem anunciado pelo Governo.

No dia seguinte à apresentação do relatório das Linhas de Ação Governativa (LAG), o chefe do Executivo regressa ao hemiciclo, como é habitual, para o plenário dedicado às questões dos deputados sobre as políticas anunciadas.

Na semana seguinte, a 21 de Novembro, inicia-se o debate sectorial, com dois dias reservados a cada uma das cinco pastas do executivo, num processo que termina a 6 de Dezembro, de acordo com o calendário disponibilizado no portal da Assembleia Legislativa de Macau.

