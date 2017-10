CHCSJ: Palestras temáticas de Novembro abrangem ginecologia, obstetrícia e medicina interna

Ginecologia, obstetrícia e medicina interna serão as áreas abordadas nas palestras temáticas do Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ) no próximo mês. As iniciativas mensais de educação para a saúde em diferentes áreas são presididas por enfermeiros especialistas ou enfermeiros com experiência, no CHCSJ ou nos Centros de Saúde.

Com excepção das palestras respeitantes à obstetrícia, cujas inscrições são efectuadas nas consultas pré-natais, as inscrições para as restantes podem ser efectuadas directamente e a título gratuito, nos Centros de Saúde e nos balcões de inscrição para as consultas externas diferenciadas do CHCSJ.