Casa Garden volta a acolher Salão de Outono  

A Casa Garden vai servir, uma vez mais, de palco ao Salão de Outono da AFA, uma iniciativa organizada pela Fundação Oriente e pela Art for All Society (AFA). A mostra é inaugurada no próximo dia 4 de Novembro, pelas 17h30, e este ano reúne 58 obras de três dezenas de artistas locais. Entre os trabalhos expostos contam-se pintura a óleo, aguarela, desenho, escultura, fotografia, porcelana, gravura, instalação e vídeo. Numa nota de imprensa enviada às redacções, a Art For All Society sublinha o carácter transversal do certame: “Este ano não apenas os jovens e promissores artistas, mas também muitos artistas que estão a desempenhar um papel central na cena da arte contemporânea em Macau participam nesta exposição”, clarifica o organismo.

À semelhança do que tem vindo a acontecer ao longo dos últimos anos, será na inauguração do Salão de Outono que vão ser anunciados os vencedores do Prémio Fundação Oriente para as Artes Plásticas. O galardão foi criado em 2012, dois anos depois da primeira edição do Salão de Outono, com o propósito de promover os jovens artistas do território. A distinção – que abrange um prémio pecuniário de 50 mil patacas e uma residência artística de um mês em Portugal – tem sido atribuída a diferentes artistas locais. Lai Sio Kit foi o primeiro vencedor, seguido por Eric Fok e por Lai Sut Weng. Em 2015 a vencedora foi Karen Yung e no ano passado a distinguida foi Sylviye Lei. Depois de terem sido distinguidos com o galardão, os premiados tiveram uma exposição a solo no Centro Cultural de Belém, na capital portuguesa.

Os artistas seleccionados para o Salão de Outono 2017 foram Sou Chon Kit, Ieong Sok I, Francisco Antonio Oliveira de Almeida Ricarte, Lou Ka I, Wu Hin Long, Lai Sio kit, Tang Kuok Hou, Lei Ka Ieng, Leong Wai Chon, Ieong Man Hin, Lan Chiang, Lo Chong Hong, Wan Ieng Meng, Lam Wun Keng, Leong Cheng I, Zhang Yijun, Cheok Hio Peng, Ieong Man Pan, Kay Zhang, Jose Drummond, João Palla, Ng Fong Chao, Chen Xuelin, Season Lao, Ho Si Man, Cai Guo Jie, Yang Sio Maan, Benjamin Hodges, Wong Mei Teng and Yves Etienne Sonolet