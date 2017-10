Albergue SCM celebra Halloween com evento ao longo do fim-de-semana  

O Albergue SCM volta este ano a acolher a celebrações do Dia das Bruxas com a quinta edição do “Halloween Albergue”. O evento terá lugar no pátio do Albergue, no Bairro de São Lázaro, durante o fim-de-semana entre as 19h e as 22h30, e a entrada é livre para o público em geral. No Sábado, realiza-se entre as 14h e as 19h uma iniciativa de angariação de fundos que reverterão a favor da Orbis, uma organização não-governamental e sem fins lucrativos que trabalha na área da prevenção e tratamento da cegueira há mais de 30 anos. O evento destina-se aos mais novos, que são convidados a vestir fantasias e a percorrer o bairro de São Lázaro em busca de “doces ou travessuras”.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...