Novo ano, novas rotas. A Air Macau quer entrar em 2018 sob o signo da novidade e tenciona lançar no primeiro dia do novo ano uma nova ligação aérea, tendo como destino a cidade continental de Changzhou. A novidade foi anunciada pelo portal routes online, que adianta ainda que a companhia aérea de bandeira do território tenciona voar três vezes por semana para Changzhou. A nova rota deverá ser operada por um Airbus A319, adianta a mesma fonte.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...