Aeroporto recebeu mais de 5,2 milhões de passageiros até Setembro

O Aeroporto Internacional de Macau recebeu mais de 5,2 milhões de passageiros até ao final do mês passado, um aumento de 5,1 por cento em termos anuais homólogos, indicam dados oficiais ontem divulgados.

De acordo com as estatísticas disponibilizadas no portal da Companhia do Aeroporto de Macau (CAM), só em Setembro foram registados 547.565 passageiros, contra os 499.823 contabilizados no mesmo mês do ano passado.

O Aeroporto Internacional de Macau encerrou 2016 com mais de 6,6 milhões de passageiros, um aumento de 14 por cento comparativamente a 2015. O número constitui um recorde em 21 anos de operação.

Além da China, com 20 rotas disponíveis, o Aeroporto Internacional de Macau tem voos de e para Taiwan, bem como para diferentes destinos no Japão, Filipinas, Vietname, Tailândia, Malásia, Camboja, Singapura ou Rússia, de acordo com dados constantes do portal da CAM.